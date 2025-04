Zanim wyjdziesz na plażę, by złapać letnią opaleniznę, musisz zaopatrzyć się w kosmetyk, który ochroni cię przed promieniami UV. Wybrałyśmy dla ciebie kilka ciekawych propozycji olejków do opalania.

Olejki do opalania z filtrem

Jeśli zamierzasz dużo przebywać na słońcu, musisz zadbać o odpowiednią fotoprotekcję. Nie daj się namówić na czyste oleje (np. arganowy czy kokosowy). Choć są one naturalnymi filtrami, ale chronią tylko przed promieniami UVB i to w niewielkim stopniu. Niejednokrotnie są cennym składnikiem kosmetyków do opalania, ale nie należy ich stosować zamiast tych kosmetyków.

Wybierając olejek, sprawdź czy zawiera filtry przeciwsłoneczne: UVA (na opakowaniu najczęściej oznaczony w kółeczku) i UVB (jego wysokość podana jest z oznaczeniam SPF, im wyższa, tym wyższy stopień ochrony). To podstawa!

Czy olejek przyspiesza opalanie?

Sam olejek nie przyspieszy pojawienia się. Ale wiele kosmetyków tego typu ma różne dodatki, które rzeczywiście wspomagają brązowienie skóry. Należą do nich np. karoten, albo niewielkie ilości samoopalacza.

Są też olejki, które rzeczywiście przyspieszają proces tworzenia się naturalnej opalenizny. Jak działają? Zawarte w nich składniki aktywują enzymem (tyrozynazę), który przyspiesza produkcję melaniny (naturalnego pigmentu, który chroni skórę przed promieniami UV i zabarwia ją na brązowy kolor).

Co to jest suchy olejek?

To propozycja dla osób, które nie przepadają za tłustym filmem, często tworzonym na skórze przez naturalne oleje. Mają w swym składzie emolienty, dzięki czemu nie pozostawiają tłustej warstwy i ewentualnych plam na ubraniu, ale mimo to nawilżają skórę i ją chronią.

