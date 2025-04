Do niedawna z niezwykłych właściwości olejku arganowego mogły korzystać tylko Berberyjki z Maroka. Tam właśnie rosną drzewa arganowe, rośliny występujące wyłącznie na niewielkim obszarze południa kraju. Jego owoce mają duże twarde nasiona, z których tłoczy się na zimno olejek arganowy. Plantacji drzew nie da się powiększać, więc ilość olejku jest ograniczona. Nazwano go nawet płynnym złotem, bo potrzeba aż 30 kilogramów owoców, aby uzyskać 1 kilogram pestek, a z nich tylko 1/2 litra olejku. Cały proces pozyskiwania oleju odbywa się tradycyjnie, także w dzisiejszych czasach.

Owocami drzewa arganowego Berberowie od tysięcy lat karmili zwierzęta. Dopiero w XIV w. pewien arabski medyk docenił zdrowotne zalety oleju z ich nasion i opisał w swoich notatkach jego dobroczynne działanie. Marokanki używały tego oleju do pielęgnacji ciała (chroni skórę przed promieniami UV, łagodzi podrażnienia) i włosów. Stosowały go w na co dzień w kuchni. Olej arganowy jest składnikiem tradycyjnej pasty o nazwie amlou (mieszanka oleju arganowego, mielonych prażonych migdałów i miodu), która ma opinię skutecznego afrodyzjaku.

Olejek arganowy zaczął zdobywać Europę w latach 90. ubiegłego wieku. Badania potwierdziły, że przyjmowany doustnie (w ilości ok. 25 g/ dzień przez co najmniej 4 tygodnie) korzystnie wpływa na uregulowanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w organizmie. Okazało się też, że wzmacnia układ immunologiczny i, m.in. dzięki wysokiej zawartości wit. E, łagodzi niektóre problemy związane z objawami menopauzy.

Nie są znane przeciwwskazania do jego stosowania.

Jakie właściwości ma olejek arganowy?

Olejek arganowy jest bardzo wszechstronny:

łagodzi trądzik i zmiany potrądzikowe – koi stany zapalne, zabija bakterie, przyspiesza regenerację skóry (wit. E). Dzięki właściwościom zmiękczającym i nawilżającym zapobiega rogowaceniu podrażnionego trądzikiem naskórka – to częsta przypadłość cery ze skłonnością do przetłuszczania się i wyprysków;

odżywia i głęboko nawilża skórę suchą, wzmacnia barierę lipidową naskórka korzystnie wpływając na jego nawilżenie i odporność;

poprawia jędrność skóry, wygładza drobniejsze zmarszczki, spłyca głębsze bruzdki i poprawia elastyczność cery. Ma działanie antyoksydacyjne – niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników, które przyspieszają starzenie się skóry;

zmiękcza nadmiernie rogowaciejącą skórę na łokciach, kolanach i piętach – wystarczy nacierać ją odrobiną olejku raz dziennie, np. wieczorem po kąpieli. Już po 2-3 tygodniach kuracji zauważysz poprawę;

leczy słabe paznokcie – Marokanki stosują mieszankę olejku arganowego i świeżego soku z cytryny (w proporcji 1:1). Po 2-3 tygodniach płytki stają się dużo bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia, przestają się łamać i rozdwajać;

wzmacnia włosy – poprawia ich elastyczność, dodaje wigoru i połysku. Zapobiega przesuszaniu i chroni przed szkodliwym działaniem promieni słońca. Wtarty w skórę głowy pomaga także cebulkom włosowym.

Jak stosować olejek arganowy?

Możesz go nakładać bezpośrednio na skórę traktując olejek jak gotowy kosmetyk, np. serum. Ilość zależy od powierzchni i chłonności twojej skóry. Im bardziej przesuszona, tym więcej olejku wchłonie. Przed rozprowadzeniem na skórze rozetrzyj porcję olejku w dłoniach, następnie nanieś na wybrane partie ciała lub twarzy. Ponoć nie ma lepszego balsamu do suchej ciała niż olejek arganowy. Najlepiej wmasować go w ciało na ok. 30 minut przed kąpielą lub prysznicem i owinąć się ręcznikiem. Przez ten czas odda skórze swoje cenne składniki pielęgnujące.

Czy wiesz jak zachować jędrne ciało?

Inny sposób to dodanie olejku do ulubionego kremu lub balsamu kilku (dosłownie 2-3) do porcji kosmetyku tuż przed aplikacją na skórę. Możesz go także użyć jako dodatku do kąpieli – wystarczy 1-2 łyżki na wannę wody.

W paznokcie wcieraj olejek zapobiegawczo raz w tygodniu, aby je wzmocnić i uelastycznić. Jeśli płytki mają ubytki i łatwo ulegają uszkodzeniom, to warto stosować kurację olejkową przez ok. 2-3 tygodnie.

Jeśli masz rozdwajające się, łamliwe włosy olejek arganowy je uzdrowi. Wcieraj go w same końcówki lub na całej długości pasm. Olejowanie zrób na 30-60 minut przed myciem głowy – ten czas jest potrzebny, aby substancje wzmacniające z olejku mogły zadziałać. Wzmocnią włosy, wypełnią drobne ubytki w ich strukturze, uelastycznią i zwiększą odporność na uszkodzenia.

Gdzie kupić olejek arganowy?

Olejek arganowy znajdziesz w zielarniach, mydlarniach, niektórych aptekach i większych marketach oraz sklepach internetowych. Jeśli chcesz go stosować doustnie, koniecznie sprawdź przed użyciem, czy jest to 100-procentowy olejek czy z dodatkami. Nie każdy produkt można stosować doustnie z powodu dodanych konserwantów lub innych substancji, choć w zastosowaniu kosmetycznym one nie szkodzą.

Półlitrowe opakowanie czystego oleju arganowego kosztuje ok. 65 zł

