Oleje naturalne otrzymywane z kokosa, pestek malin czy owoców rokitnika to hit w pielęgnacji skóry twarzy, ciała, włosów i paznokci. Ich zaletą jest to, że większość z nich może być stosowana do każdego rodzaju cery. Najczęściej wciera się je po prostu w skórę, można je także rozcieńczać z innymi olejami lub kremami.

Pamiętajcie, że za ich jakość odpowiadają dwie rzeczy: oleje powinny być nierafinowane i zimnotłoczone. Dlaczego? W wyniku procesu rafinacji zwiększa się okres przydatności oleju, ale usuwane zostają z surowca dobroczynne dla skóry substancje - w wyniku tłoczenia na zimno uzyskuje się mniej surowca ale proces pozwala zachować składniki wrażliwe na temperaturę.

Oleje naturalne potrafią poradzić sobie z wrażliwymi naczynkami, zmarszczkami czy trądzikiem. Potrafią zwiększyć stopień nawilżenia, a także stanowić świetną barierę przed promieniami UVA i UVB.

W naszej galerii znajdziecie przegląd olejków naturalnych: