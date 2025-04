Sucha skóra? Zniszczone włosy? To typowe kłopoty Polek! Na szczęście można im zaradzić i to niekoniecznie stosując drogie kuracje. Z pomocą przyjdzie nam... olej rzepakowy. Sprawdź, dlaczego.

Olej rzepakowy jest bogaty w wiele ważnych dla skóry antyoksydantów, w tym w witaminę E. Jest także źródłem prowitaminy A (beta-karotenu). Rafinowany olej rzepakowy jest bezzapachowy i ma neutralny kolor, dlatego może stać się świetną bazą do domowych kosmetyków, nawet dla osób o bardzo wrażliwej cerze.

1. Olejki do masażu na bazie oleju rzepakowego

Uwielbiasz masaże? W takim razie z pewnością ucieszysz się, że bardzo często profesjonalne olejki do masażu to po prostu mieszanina oleju oraz wybranych olejków eterycznych o przyjemnym i relaksacyjnym zapachu. Taki olejek możesz zrobić sama. Wystarczy ok. 25 ml rafinowanego oleju rzepakowego oraz 10-15 kropli wybranego olejku eterycznego (np. różanego lub pomarańczowego). I gotowe! Teraz możesz cieszyć się profesjonalnym masażem również w domu.

2. Pielęgnujące mydło z olejem rzepakowym

Jeśli jesteś miłośniczką domowych kosmetyków, to nasz kolejny przepis jest dla ciebie! Do wykonania pielęgnującego mydła będziemy potrzebować:

100 g masła shea (do kupienia w drogerii)

2 łyżeczki oleju rzepakowego

10 kropel wybranego olejku eterycznego

Składniki roztapiamy, łączymy i wlewamy do foremki, a następnie pozostawiamy do wystygnięcia.



3. Peeling z olejem rzepakowym

Delikatna i gładka skóra na brzuchu i udach to marzenie wielu z nas - szczególnie latem. Jeśli chcesz, by twoje ciało było jędrne, to 2-3 razy w tygodniu wykonuj peeling ciała. Możesz sama wykonać domowy i całkowicie naturalny peeling, który dodatkowo oczyści i odświeży twoją skórę.

Do wykonania domowego peelingu będziemy potrzebować:

1/3 szklanki rafinowanego oleju rzepakowego

6 łyżeczek cukru brązowego

1 łyżeczka miodu

startą skórkę z pomarańczy oraz sok

kilka kropel olejku eterycznego

Wszystkie składniki wymieszaj i gotowe!

4. Olejowanie włosów (szczególnie tych suchych)

Suche, zniszczone i puszące się? Na stan włosów mogą mieć wpływ geny albo nasz styl życia. Przyczyną puszenia się włosów może być także częsta stylizacja na gorąco i niewłaściwa pielęgnacja. Regularne suszenie, prostowanie i kręcenie włosów na lokówkę osłabia i wysusza włosy. Z pomocą przychodzi olej rzepakowy, który możesz stosować na włosy zarówno na sucho, jak i na mokro. Wystarczy nałożyć kilka kropel oleju na końcówki. Już po kilku dniach stosowania takiej kuracji zauważysz, że włosy są bardziej lśniące i delikatne w dotyku.