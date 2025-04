Olej neem pozyskiwany jest z nasion tropikalnego drzewa neem znanego również jako miodla indyjska. To kosmetyczny cud. W Indiach określany jest jako „sarva Roga nivarini”, co oznacza „lekarstwo na wszystkie dolegliwości”.

Reklama

Olej neem działa od stop do głów m.in. intensywnie nawilża skórę; działa przeciwzmarszczkowo pomaga w walce z trądzikiem i grzybicą, przyspiesza wzrost włosów oraz hamuje ich wypadanie. Chociaż nie jest o nim tak głośno jak np. o oleju arganowym, oleju lnianym, czy olejku z drzewa herbacianego, zdecydowanie warto dodać go do swojej domowej apteczki.

Olej neem bogaty jest w kwasy tłuszczowe, takie jak: kwas linolowy, kwas oleinowy i kwas palmitynowy, nimbidynę, witaminę C, witaminę E, trójglicerydy i przeciwutleniacze. Wykazuje silnie właściwości antyseptyczne, antybakteryjne i przeciwzapalne. Aby czerpać z niego jak najwięcej korzyści, wybieraj tylko oleje tłoczone na zimno.

Spis treści:

Olej neem na skórę — efekty stosowania:

głęboko nawilża skórę;

odżywia;

spłyca zmarszczki;

redukuje blizny i przebarwienia;

leczy trądzik;

przyspiesza gojenie się ran;

reguluje produkcję sebum;

pomaga w walce z egzemą, łuszczycą i grzybicą.

Olej tsubaki - jak go stosować i jakie daje efekty?

Olej neem jest bardzo silny, dlatego najlepiej łączyć go z innymi olejami bazowymi, mieszać z wodą lub dodawać niewielką ilość do kremu, serum lub balsamu do ciała.

Olej neem bardzo dobrze działa w połączeniu z olejem z nasion z dzikiej róży (przyspieszy regenerację naskórka) oraz z olejkiem z drzewa herbacianego — pomoże w walce z trądzikiem.

WAŻNE: przed zastosowaniem wykonaj próbę uczuleniową. Jeśli zauważysz działania niepożądane np. swędzenie, pieczenie, zaczerwienie, odstaw produkt.

fot. Olej neem/ Adobe Stock, aakriti

Olej neem na włosy — efekty stosowania:

zmniejsza łupież,

silnie nawilża skórę głowy,

łagodzi stany zapalne,

stymuluje wzrost włosów,

wzmacnia włosy,

wyrównuje poziom pH skóry głowy,

zapobiega przedwczesnemu siwieniu.

Drożdże na włosy: łatwy, szybki i skuteczny sposób na wzmocnienie. Przepis na maseczkę i napój drożdżowy

Olejek neem szczególnie polecany jest dla włosów suchych, matowych, zniszczonych zabiegami. Ostrożnie powinny stosować go osoby z cienkimi, słabymi włosami — może je obciążać.

Olej neem na włosy — wcierka na porost włosów

Olej neem najczęściej stosowany jest jako wcierka. Rozcieńcz go w proporcjach 1:1 z olejem bazowym np. olejem z awokado, kokosowym lub ze słodkich migdałów i wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na ok. 30 minut, następnie zmyj i umyj włosy szamponem. Dla najlepszych efektów stosuj 2-3 razy w tygodniu.

Olej neem jako odżywka na końcówki

Kilka kropli olejku rozprowadź na umytych, lekko wilgotnych włosach. Będą łatwiej się rozczesywać i pięknie błyszczeć.

Jeśli twoje pasma się puszą, są szorstkie lub matowe, dodaj 1-2 krople olejku neem do ulubionego szamponu/odżywki/maseczki.

Reklama

Czytaj także:

Olej musztardowy na włosy: jak działa i jak go stosować?

Olej z pestek winogron na skórę i włosy: jak działa, jak stosować i jaki wybrać?