Olej kokosowy i olej marchewkowy do opalania są uznawane za jedną z domowych metod na słoneczny kolor skóry. Wielu twierdzi, że nie tylko przyśpieszają opaleniznę, ale jednocześnie zawierają filtry ochronne (traktowane są jako „filtry naturalne"), a więc chronią skórę przed promieniowaniem słonecznym.

Uwaga! Nie istnieją żadne badania naukowe, które potwierdzałyby teorię, że olej kokosowy i olej marchewkowy zapewniają stabilną i skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. Nie zostały również przebadane pod względem fotostabilności, co oznacza, że mogą ulegać degradacji pod wpływem promieniowania.

Olej kokosowy do opalania

Olej kokosowy do opalania stosowany jest jako jego przyśpieszacz - składniki w nim zawarte aktywują wydzielanie melaniny pod powierzchnią skóry, co sprawia, że opalenizna pojawia się szybciej. Ale uwaga! Olej kokosowy ma współczynnik ochrony przeciwsłonecznej na poziomie od 4 do 10 SPF. Co to oznacza? Że blokuje on jedynie około 15-20% promieni słonecznych UV.

Jak powszechnie wiadomo, to za mało, aby wystarczająco chronić skórę przed promieniami UVA i UVB. Opalanie wyłącznie z użyciem oleju kokosowego, jest tak samo szkodliwe jak opalanie na oliwkę.

Nie powinno się więc stosować samego oleju kokosowego do opalania. Olej kokosowy może za to pomóc po opalaniu - doskonale nawilża i regeneruje przesuszoną kąpielami słonecznymi skórę. Po jego nałożeniu na skórę, odczekaj kilka minut i zaaplikuj krem z filtrami.

Olej marchewkowy do opalania

Olejek marchewkowy z kolei stosowany jest jako naturalny preparat brązujący do ciała i twarzy. I choć efekty nie pojawiają się po pierwszym zastosowaniu jak po typowych balsamach brązujących, to wszelkie wysiłki są tego warte.

Olej marchewkowy dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu poprawia kolor skóry, który staje się bardziej słoneczny, złocisty, brzoskwiniowy. Co więcej, olej utrwala opaleniznę.

Jak go stosować? Olej marchewkowy nakładaj bezpośrednio na umytą skórę (wcześniej warto zrobić dokładny peeling ciała).

Możesz też kilka kropli oleju marchewkowego dodać do ulubionego produktu do pielęgnacji ciała - skóra nie zmieni koloru, ale będzie świetnie nawilżona i zregenerowana.

Podobnie jak w przypadku oleju kokosowego, olej marchewkowy nie powinien być stosowany jako jedyny preparat do opalania.

