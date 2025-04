Olej babassu pozyskiwany jest z orzechów palmy Cohune rosnącej w rejonach Amazonii. Porównując wygląd i właściwości można powiedzieć, że jest kuzynem oleju kokosowego. W erze, kiedy kierujemy się w stronę naturalnej i świadomej pielęgnacji ciała, warto bliżej mu się przyjrzeć. Lista jego zalet i zastosowań jest tak długa, że ma szansę zyskać tytuł kosmetyku wszechczasów.

Olej babassu ma biało-kremowy kolor, konsystencję gęstego masła i dopiero pod wpływem temperatury ludzkiego ciała zamienia się w ciecz. Dzięki dużej zawartości lipidów (ma ich aż 70%!) wykazuje działanie silnie nawilżające, zmiękczające i regenerujące. To jednak nie wszystko. Olej babassu może pełnić formę naturalnego filtru UV, działa przeciwstarzeniowo, antybakteryjnie i pomaga w walce z cellulitem. W przeciwieństwie do oleju kokosowego olej babassu szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze.

Olej babassu stosowany na włosy przywróci im blask i sprawi, że będą jedwabiście miękkie. Jego dobroczynne działanie szczególnie docenią posiadaczki włosów niskoporowatych. Domyka łuski włosa, zapobiega rozdwajaniu się końcówek i utrzymuje je w dobrej kondycji. Tak, jak inne oleje, może być stosowany jako dodatek do szamponu i maseczki, na końcówki włosów lub do olejowania. Wmasowany w skórę głowy nawilża skalp i zwalcza łupież.

Olej babassu możesz nakładać na twarz solo w formie odżywczej maseczki, jako podkład do masażu twarzy lub dodać do ulubionego kremu, żeby wzmocnić działanie. Nie wykazuje właściwości komedogennych, przez co polecany jest posiadaczom tłustej skóry.

Olej babassu dostaniesz w sklepach z naturalną żywnością lub w sklepach oferujących produkty eko. Podczas zakupów warto zwracać uwagę na skład i wybrać wyłącznie olej nierafinowany, bez żadnych dodatków. Tylko wtedy zadziała tak, jak powinien.

