Olej z wiesiołka jest niezwykle bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych – linolowego i gamma-linolowego, oleinowego, palmitynowego i stearynowego. W jego składzie znajdziemy też fitosterole, aminokwasy, enzymy, witaminę E, cynk, selen, magnez i wapń. Ta kompozycja cennych dla zdrowia składników ma wielokierunkowy wpływ na nasze zdrowie. Przyjrzyjmy się bliżej ich działaniu.

Olej z wiesiołka jest też naturalnym kosmetykiem. Możemy go stosować wprost na skórę, a dzięki zawartości witamin E i F ma niezwykłe właściwości:

nawilżające,

kojące,

zatrzymuje wilgoć przy skórze,

świetnie łagodzi podrażnienia i miejscowe przesuszenia.

Najlepsze i naprawdę wielokierunkowe działanie olej z wiesiołka ma wtedy, gdy włączymy go do swojej diety.

Dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych gamma linolenowego i linolowego:

poprawia ukrwienie i nawilżenie błon śluzowych i skóry,

pomaga odzyskać i zachować jędrność skóry oraz przywrócić jej zdrowy koloryt,

poprawia stan włosów i paznokci.

Zawartość fitosteroli sprawia, że olej z wiesiołka w szczególny sposób wspiera organizm kobiety. W zależności od potrzeb i etapu życia, wiele z nas po włączeniu go do swojej diety zauważa poprawę samopoczucia w okresie okołomenopauzalnym.

Nie ma więc wątpliwości, że olej z wiesiołka warto przyjmować każdego dnia. Najważniejsze, by był on pełnowartościowy, czyli tłoczony na zimno z najwyższej jakości nasion, a także by był odpowiednio zabezpieczony przed starzeniem i utratą cennych składników. Idealną formą przyjmowania oleju z wiesiołka są kapsułki OEPAROL - suplement diety.

Suplement diety OEPAROL



Wygodne w przyjmowaniu kapsułki z olejem z nasion wiesiołka pomagają uzupełnić niedobór Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych w organizmie. W jednej dawce znajdziemy min. 347,11 mg kwasu linolowego (LA) oraz min. 42,39 mg kwasu gamma-linolewego (GLA). Ilość oleju jest tu idealnie odmierzona, żeby uzupełnić niedobór Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych. Wystarczy zastosować 1-2 kapsułki 2 razy dziennie i nie przekraczać zalecanej dawki.

Aż 97% kobiet testujących Oeparol - suplement diety zauważyło pozytywne efekty jego stosowania i jest zadowolona z preparatu. 9 z 10 kobiet potwierdziło, że Oeparol - suplement diety ma działanie nawilżające, a 86% przyznało, że podczas testowania zauważyło poprawę jędrności i elastyczności skóry*.

*Informacje na podstawie badania ankietowego przeprowadzonej metodą CAWI na grupie 108 kobiet, czerwiec-lipiec.2020 na zlecenie ADAMED PHARMA przez Grup BUKKO

