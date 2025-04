Odkryj tajemnicę młodości. Rewelacyjna rola witaminy F w redukcji zmarszczek skóry dojrzałej

Starzenie się skóry jest nieuniknionym procesem. Skóra wraz z wiekiem zaczyna tracić swój młodzieńczy koloryt, elastyczność i jędrność, a procesy regeneracyjne spowalniają. Obserwujemy większą skłonność do przesuszenia, pojawiają się też pierwsze zmarszczki i inne oznaki starzenia się skóry. Czy możemy coś z tym zrobić? Tak, i to w sposób naturalny – dzięki odpowiedniemu stylowi życia, właściwej diecie i systematycznej pielęgnacji skóry. Tu na uwagę zasługują niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), zwane też niegdyś witaminą F. To cenny składnik codziennej diety, jak również pożądany składnik kosmetyków. Sprawdźmy dlaczego? O odpowiedź poprosiliśmy ekspertkę, magister farmacji - Martę Koziarską.