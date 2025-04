Jeśli Twoim sposobem na pozbywanie się zbędnego owłosienia na ciele jest golenie, zapewne wiesz, jak trudno robić to dokładnie i delikatnie golarką manualną. Nawet jeśli korzystasz z depilacji światłem, woskiem czy używasz depilatora, pewnie nadal nieobce jest Ci doświadczenie z jednorazówką. No właśnie… Na szczęście z pomocą przychodzą tu przyjazne kobiecej skórze golarki elektryczne, które sprawią, że nie będziesz chciała już sięgać po golarki jednorazowe, bo i po co?

Reklama

Nowe golarki Philips SatinShave Prestige BRL176/00 zapewniają delikatność i komfort golenia różnych obszarów ciała. Zaokrąglone końcówki trymera przed i za siateczką golącą pozwalają na płynne przesuwanie golarki po skórze. Ruchoma siateczka przesuwa się po nierównościach i zaokrągleniach w naturalny sposób, zachowując bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia równomiernego golenia.

fot. materiały prasowe

Golarki SatinShave BRL176 są też łatwe w obsłudze. Dla zapewnienia maksymalnego komfortu urządzenia można używać w optymalny sposób na sucho i na mokro - podczas codziennej kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w naturalny i precyzyjny sposób przesuwać golarkę po całym ciele. Dzięki akumulatorowi golarka BRL 176 zapewnia do 120 min bezprzewodowego golenia z użyciem głowicy golącej. O ładowaniu się akumulatora, a także jego pełnym naładowaniu lub niskim poziomie energii informuje kontrolka. Golarkę można naładować poprzez kabel z końcówką USB-A.

W modelu BRL176 znajdują się dodatkowe akcesoria: nasadka do przycinania, nasadka SoftGlide, nasadka do napinania skóry, trymer bikini, rękawica złuszczająca, pilnik pedicure oraz etui. Zwłaszcza pilnik jest nowością w tego typu urządzeniu, a z pewnością docenisz ten gadżet! Dysk obrotowy 3w1 zapewnia gładkie stopy w czasie zaledwie 5 minut. Do dokładnego usuwania odcisków można użyć ultraprecyzyjnej końcówki.

Rekomendowane ceny nowych golarek damskich SatinShave wynoszą:

BRL136 – 183 PLN

Reklama

BRL176 – 360 PLN