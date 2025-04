Przed wyjściem



Pamiętaj o założeniu czapki. Jest to podstawa, ponieważ przez odkrytą głowę tracisz nawet do 80% ciepła, przez co marzniesz mocniej, a Twoja twarz jest jeszcze bardziej narażona na działanie czynników atmosferycznych.

Nałóż krem, którym posmarujesz twarz, także na płatki uszu. Zabezpieczy to je przed przemrożeniem, gdy czapka się zsunie.

Ochrona przed wiatrem i mrozem



Jeśli Twoja skóra jest sucha i skłonna do podrażnień, przed wyjściem na narty nie żałuj jej tłustego kremu. Na skórę mieszaną zastosuj krem półtłusty. Jeśli Twoja cera ma skłonności do trądziku, najpierw nałóż kosmetyk leczniczy. Po powrocie z nart zmyj krem, by odblokować cerę i dać jej się zregenerować.

Krem na narty powinien zawierać odpowiednie składniki natłuszczające, między innymi wosk pszczeli, masło karite, oleje roślinne, parafinę lub glicerynę. Tym lepiej jeśli oprócz tych składników, w kremie znajduje się także kwas hialuronowy, mukopolisacharydy czy aminokwasy.

Ochrona przed słońcem



Ważne, by taki krem zawierał także filtry UVA/UVB, minimum SPF 15. Śnieg odbija więcej promieni słonecznych niż piasek, czy woda latem. Jesteś szczególnie narażona na promieniowanie słoneczne dolinach i kotlinach, gdzie słońce odbija się od stoków, a także im wyżej rozpoczynasz zjazd.

Gdy wyziębisz skórę



Zaaplikuj maść z arniki i koniecznie wymocz zmarznięte dłonie lub stopy w ciepłej wodzie. Zmarznięte części ciała możesz także ogrzać w kąpieli parafinowej – parafinę kupisz w aptece, wtedy wystarczy ją rozpuścić w wodzie i podgrzać. Jeśli podejrzewasz odmrożenie, koniecznie zgłoś się do lekarza.

Po powrocie do domu



Najlepiej nie idź od razu do kaloryfera, czy piecyka, pozwól twarzy przyzwyczaić się do ciepła. Nie wchodź też od razu do wanny wypełnionej gorącą wodą. Może to być szok dla Twojego ciała.

Jak pielęgnować zmarzniętą skórę w domowym zaciszu dowiesz się po przeczytaniu artykułu: Pielęgnacja skóry zimą.