Atopowe zapalenie skóry, czyli AZS to przewlekła, zapalna i nawracająca choroba skóry, z którą według badań zmaga się co piąta osoba na świecie. Z tą dolegliwością zmaga się aż do 20% dzieci oraz prawie 3% dorosłych. I chociaż z reguły skłonność do atopii wykrywana jest we wczesnym dzieciństwie, to coraz więcej przypadków zachorowań odnotowuje się u osób po 40 roku życia. Dlatego właśnie warto wiedzieć, jak rozpoznać pierwsze objawy i jaką kurację zastosować, aby powstrzymać jej rozwój.

Atopowe Zapalenie Skóry - przyczyny i objawy

Patogeneza AZS do dziś nie jest w pełni znana. Wiemy jednak, że do rozwoju choroby dochodzi na skutek interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi, warunkującymi zaburzenia w zakresie struktury i funkcji bariery naskórkowej, dysfunkcji wrodzonej, nabytych uszkodzeń układu immunologicznego oraz za sprawą rozmaitych czynników środowiskowych, które negatywnie oddziałują na skórę.

Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry?

AZS objawia się poprzez:

nawracający świąd

pieczenie

silne przesuszenie skóry

nieustępujące zaczerwienienie i podrażnienie skóry

liczne, drobne i większe krostki i grudki

zaburzenia równowagi hydrolipidowej skóry

Do tego, warto zwrócić uwagę na symptomy, wynikające m.in. z uszkodzenia układu immunologicznego. Zaliczamy do nich:

alergiczny nieżyt nos

zapalenie spojówek

astmę oskrzelową

Jeśli więc zauważasz u siebie powyższe objawy, najprawdopodobniej cierpisz na atopowe zapalenie skóry i powinnaś jak najszybciej zgłosić się do dermatologa.

Kremy odpowiednie dla osób ze skórą atopową

Niestety, nie ma sposobu na całkowite wyleczenie AZS. Możesz jednak skutecznie łagodzić objawy tego nawracającego problemu, stosując odpowiednią dla twojej skóry pielęgnację.

Sięgaj wyłącznie po kosmetyki przeznaczone do skóry atopowej. To właśnie one pomogą ci odbudowywać naturalną barierę ochronną skóry, a także załagodzą świąd i zaczerwienienie.

Do pielęgnacji skóry atopowej polecamy duet kremów z serii ZIAJA MED KURACJA DERMATOLOGICZNA AZS.

Krem regenerująco-natłuszczający oraz krem kojąco-nawilżający wzbogacono o emolienty, substancje nawilżające, przeciwświądowe oraz łagodzące nadwrażliwość, które przynoszą ukojenie atopowej skórze. Dzięki nim, zwłaszcza podczas nawrotów AZS, zmiany skórne są złagodzone, świąd, pieczenie i zaczerwienienie zminimalizowane, a naskórek regeneruje się szybciej.

Dla maksymalnych efektów leczenia skóry atopowej, warto zastosować pełną kurację dermatologiczną ZIAJA MED. Stanowi ona bowiem kompleksową pielęgnację każdej partii ciała. Wszystkie produkty zostały przebadane dermatologicznie, co potwierdza ich wysoką skuteczność w leczeniu skóry atopowej.



