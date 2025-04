Rzadko uniwersalne rozwiązania są odpowiedzią na indywidualne potrzeby. W zakresie czyszczenia zębów i dbania o higienę jamy ustnej nie było dotąd urządzeń dostosowujących się do indywidualnych potrzeb.

Od 20 lat doświadczenia w rozwoju zaawansowanej sonicznej technologii czyszczenia Philips Sonicare przyniosło jednak przełom w tej dziedzinie: Philips Sonicare Prestige 9900 to najbardziej zaawansowana szczoteczka soniczna, która zawsze rozumie Twoje potrzeby.

Podczas szczotkowania inteligentna technologia wyczuwa Twój sposób mycia zębów i dopasowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym, by zapewnić najlepsze rezultaty i kompleksowa pielęgnację jamy ustnej.

Spersonalizowana pielęgnacja i rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

Philips Sonicare Prestige 9900 to nowy standard w czyszczeniu zębów, również w trudno dostępnych miejscach, nawet jeśli Twoja technika szczotkowania nie jest doskonała.

Philips Sonicare gwarantuje do 20x mniej płytki bakteryjnej1, do 15x zdrowsze dziąsł21 i do 100% mniej przebarwień3. Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych to nie tylko uśmiech na co dzień, lecz przede wszystkim realny wpływ na zdrowie zębów i całej jamy ustnej. To odpowiedź na istniejące problemy i prawdziwe wsparcie w działaniach profilaktycznych.

Spersonalizowaną i kompleksową pielęgnację jamy ustnej zaawansowana szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige zawdzięcza inteligentnej, przełomowej technologii SenseIQ. Dzięki niej szczoteczka wyczuwa Twoją technikę szczotkowania - siłę nacisku, ruch, stopień pokrycia, czas oraz częstotliwość. Takie dane zbierane są nawet 100x na sekundę w czasie mycia zębów. Pozwala to na dopasowanie się do Ciebie w czasie rzeczywistym - gdy dociskasz włókna zbyt mocno, szczoteczka adaptuje intensywność czyszczenia.

Mycie zębów przebiega więc skutecznie i delikatnie, a jego efekty potwierdzają badania kliniczne i nie tylko: Philips Sonicare to szczoteczka soniczna rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne4.

fot. Philips Sonica Prestige 9900/Materiały prasowe

Zaawansowana soniczna technologia Philips Sonicare dla zdrowia Twoich zębów i dziąseł

Gwarantowana skuteczność szczoteczki Philips Sonicare Prestige 9900 bazuje na dwóch filarach: inteligentnej, przełomowej technologii SenseIQ oraz najbardziej zaawansowanej sonicznej technologii czyszczenia Philips Sonicare. Czyszcząca siła aż 62 tyś. ruchów Philips Sonicare na minutę to unikalne połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających jej włókien, które skutecznie usuwają już rozbitą płytkę. Poczuj moc mikrobąbelków wtłaczanych głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł, powstałych pod wpływem dynamicznych ruchów włókien Philips Sonicare.

Dlaczego do osiągnięcia takich rezultatów nie wystarczy sięgnięcie po prostu po szczoteczkę soniczną? Różnice między szczoteczkami różnych producentów polegają przede wszystkim na specyfice działania samej technologii oraz uzyskiwanych rezultatach czyszczenia. Ważne, aby rezultaty były udowodnione badaniami klinicznymi. Kluczowe znaczenie ma także jakość włókna na końcówce szczoteczki. Skuteczność czyszczenia i delikatność dla dziąseł Philips Sonicare zawdzięcza również samym końcówkom, których unikalny kształt oraz specjalistyczne włókna zostały zaprojektowane we współpracy z dentystami, co zapewnia lepsze pokrycie zęba i dotarcie do przestrzeni międzyzębowych.

Philips Sonicare Prestige 9900 z innowacyjną końcówką All-in-One zapewnia wszechstronną pielęgnację Twojej jamy ustnej – do 20x mniej płytki bakteryjnej5, do 15x zdrowsze dziąsła6 i do 100% mniej przebarwień7.

Dla Twojej wygody

Zaawansowana szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige 9900 dopasowuje się nie tylko do Twojej techniki mycia zębów, ale też do Twojego stylu życia i może towarzyszyć Ci w każdej sytuacji, co było do tej pory zarezerwowane dla lekkich i niewielkich szczoteczek manualnych. Kompaktowe etui podróżne dołączone do szczoteczki Philips Sonicare Prestige 9900 wsuniesz do każdej torby zyskując pełen komfort, gdy będziesz poza domem. Stylowe etui wykonane jest z delikatnej w dotyku, ekologicznej skóry wegańskiej. Pozwala Ci na naładowanie szczoteczki za pomocą kabla USB-C, chociaż nie będziesz tego robić często – bateria wystarcza na 2 tygodnie używania szczoteczki.

Dla jeszcze lepszych efektów

Zaawansowana szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige 9990 posiada nową aplikację mobilną Philips Sonicare, dzięki której otrzymasz indywidualny instruktaż i wskazówki podczas szczotkowania oraz szczegółowe raporty ze wszystkich dni – nawet, gdy aplikacja nie jest włączona. Z Philips Sonicare śledź postępy z każdego dnia roku.

Chcesz samodzielnie zdecydować́ o sposobie pracy szczoteczki? Program czyszczenia oraz poziom intensywności wybierzesz w menu aplikacji mobilnej, która synchronizuje się̨ ze szczoteczką.

Tam, gdzie Ty i tak, jak Ty tego potrzebujesz – używaj zaawansowanej szczoteczki sonicznej Philips Sonicare Prestige 9900 i ciesz się przełomowymi rezultatami i zdrowym uśmiechem na lata.

fot. Philips Sonicare Prestige 9900/Materiały prasowe

Rekomendowana cen szczoteczki Philips Sonicare Prestige wynosi 1 409 PLN.

1W porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean.

2W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni; w programie czyszczenia Clean.

3W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean.

4Dla modeli: Philips Sonicare DiamondClean Smart; Philips Sonicare ProtectiveClean 6100; w 2021 r.

5 W porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean.

6 W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni; w programie czyszczenia Clean.

7 W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean.