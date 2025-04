Niedługo upragnione wakacje, a wraz z nimi słoneczne szaleństwo, opalanie na plaży, górskie wędrówki w promieniach. W tej całej euforii nie wolno zapomnieć o dobrej ochronie. Słońce choć daje nam tyle radości i cennej witaminy D, ma bardzo negatywny wpływ na nasza skórę. Nie tylko może ją poparzyć, ale przyspiesza procesy starzenia, a tego nie chce żadna kobieta.

W tym roku wiele marek prezentuje nowości - są to nie tylko linie z filtrami przeciwsłonecznymi, ale całe gamy produktów, związanych z latem i opalaniem: przyspieszacze do opalania, balsamy przedłużające opaleniznę, chłodzące kremy łagodzące podrażnienia, nawet specjalne kosmetyki do włosów. Większość z nich udało nam się wypróbować podczas upalnego, majowego tygodnia.

Prezentujemy te, które w tym sezonie są najbardziej warte waszej uwagi. Ich ceny zaczynają się już od 12 zł. Koniecznie zabierzcie na wakacje choć jeden z nich, nie będziecie zawiedzione.

Przetestowane linie słoneczne: