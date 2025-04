Sylwester już niedługo, a Ty wciąż nie masz pomysłu na fryzurę? Grzeczne upięcia są nie w Twoim stylu? A nie za bardzo chcesz po raz kolejny przywitać Nowy Rok w rozpuszczonych włosach? Wypróbuj to nowoczesne półupięcie, które widzieliśmy na głowach modelek biorących udział w pokazie marki Chisato.

Reklama

Takie neo-punkowe półupięcia widzimy na pokazach mody już od kilku sezonów, jednak tym razem na górze są one bardziej wygładzone. Skupiamy się przede wszystkim na objętości i dodajemy kolorowy akcent.

Ta nowoczesna fryzura ma jeszcze jedną zaletę. Stanowi idealną propozycję, gdy masz ochotę na małą zmianę, bez ryzyka, że będzie ona trwała! Wystarczy, że nadasz swoim włosom kolor za pomocą fryzjerskiej kredy. Ten produkt miejscowo zabarwi włosy na intensywny odcień. Kupisz go w sklepach fryzjerskich i internetowych. A co najważniejsze kreda fryzjerska nie zmieni koloru kosmyków na stałe - zmyje się przy pierwszym myciu. Możesz zatem dobrać kolor do swojej kreacji lub sprawić, by był to jedyny mocny akcent kolorystyczny w sylwestrowej stylizacji.

Reklama

Jak zrobić taką fryzurę pokazuje na filmie nasz ekspert - Katarzyna Gudan - stylista fryzur ze Studia Urody Kaskada na ul. Przy Bażantarni 13 w Warszawie