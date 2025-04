Chyba każda z nas marzy o pięknych, gładkich nogach. Spełnieniem takiego marzenia był by produkt który jest szybki, precyzyjny, wydajny i przed wszystkim skuteczny. Takie cechy posiada właśnie IPL (Intense Pulsed Light), czyli silny impuls światła. Jest to innowacyjna, bezbolesna metoda depilacji stosowana w medycynie i kosmetologii od 15 lat. Choć technologia IPL jest stosunkowo młoda, już teraz można zaopatrzyć się w skuteczne urządzenia do depilacji świetlnej. Marka BaByliss oferuje cztery depilatory IPL: G946E, G945E, G935E oraz G935E. Modele G946E, G945E, G935E wyposażone są w lampy kwarcowe, natomiast model G933E posiada lampę szklaną. Bezpieczeństwo i trwałość tej metody depilacji zostały potwierdzone klinicznie. Łatwość użycia depilatorów oraz proste zasady wykonania samego zabiegu depilacji pozwalają na zastosowanie tej metody w zaciszu domowym – bez zbędnej wiedzy eksperckiej i bez pomocy specjalistów.

Poniżej przedstawiamy Depilator IPL Homelight Connected G946E:

• Klinicznie potwierdzona skuteczność: 90% mniej włosów ,

• Bezbolesna depilacja wszystkich obszarów ciała,

• 5 poziomów intensywności w zależności od typu skóry

• Technologia Kwarcowa 300 000 błysków.

• Aplikacja Homelight Connected

Szczegóły:

Symbol: G946E,

Cena detal brutto: 1499 PLN,

Zastępuje: G940E (300 000 błysków zamiast

130 000 błysków),

Dostępność: Wrzesień 2015,

EAN: 3030050113013,

Opakowanie zbiorcze: 2 sztuki,

Gwarancja: 2 lata.