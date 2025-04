Reklama

Koenzym Q10 to źródło energii potrzebnej do regeneracji skóry. Ten fakt odkrył w 1978 r. Peter Mitchell i stał się posiadaczem Nagrody Nobla. 20 lat później naukowcy NIVEA wprowadzili tę naturalną substancję występującą w skórze do pielęgnacji twarzy i tak właśnie powstała seria – NIVEA Q10 Plus, która dostarcza komórkom energii - w tym 95% energii niezbędnej do regeneracji skóry.

Ten cenny składnik przywróci twojej skórze jej naturalny i młody wygląd. Skąd to wiemy? Nasze użytkowniczki miały szansę przetestować dwa produkty z linii NIVEA Q10 Plus. Zobacz, jak oceniły odmładzające kosmetyki!

Linia NIVEA Q10 Plus

W skład linii NIVEA Q10 Plus wchodzą m.in. krem przeciwzmarszkowy na dzień i Perły Młodości, i to własnie te produkty zostały przetestowane przez nasze użytkowniczki. Czy wiesz, że krem na dzień używany wraz z Perłami Młodości NIVEA Q10 Plus pomagają redukować zmarszczki o 50% skuteczniej*.

Perły Młodości NIVEA

Perły Młodości zawierają najwyższą dawkę koenzymu Q10 wśród produktów NIVEA. Aby wspomóc przeciwzmarszczkowe działanie formuły, naukowcy wzbogacili ją dodatkowo dwoma aktywnymi - występującymi również naturalnie w skórze - składnikami: kwasem hialuronowym i kreatyną.

Kwas hialuronowy wspomaga nawilżenie skóry i zwiększa jej elastyczność, a kreatyna pomaga dostarczyć skórze energii i stymuluje wytwarzanie kolagenu. Oba składniki znajdują się w perłach młodości Nivea Q10 Plus. Dzięki takiemu zastosowaniu mamy gwarancję kompleksowego działania przeciwzmarszczkowego – redukcja głębokich zmarszczek i spowolnienie procesu powstawania nowych.

Krem zgodny z naturą

Odżywcza moc pereł, będzie doskonałą bazą pod lekki przeciwzmarszczkowy krem na dzień NIVEA Q10 Plus, który zwiększa naturalny poziom koenzymu Q10 i kreatyny w skórze. Dzięki temu skutecznie zwalcza zmarszczki od wewnątrz, redukuje ich widoczność oraz pomaga zapobiegać powstawaniu nowych. Krem ten zawiera też system filtrów ochronnych UVA i UVB (SPF 15), które ochronią twoją skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych.

Opinie użytkowniczek

W przeprowadzonym przez 136 użytkowniczek teście*, aż 97 procent dziewczyn uważa, że produkty NIVEA Q10 Plus spełniły ich oczekiwania. 9 na 10 użytkowniczek zwróciło uwagę na piękny zapach kosmetyków, a 97 procent oceniło, że produkty nie powodują podrażnień skóry.

9 na 10 testerek potwierdza, że Perły Młodości oraz Krem na dzień NIVEA Q10 Plus widocznie redukują zmarszczki. 96%* z nich podkreśla też, że testowane produkty wygładzają powierzchnię skóry, nadając jej młodszy wygląd.

Użytkowniczki pokochały Perły Młodości i Krem na dzień NIVEA Q10 Plus! Aż 96%* testerek deklaruje, że po zakończeniu testów ponownie sięgnie po kosmetyki NIVEA Q10 Plus. Zdecydowana większość dziewczyn poleciłaby ich stosowanie swoim znajomym.

Więcej o wynikach testu możecie przeczytać tutaj. Recenzje innych użytkowniczek znajdziecie w Katalogu Kosmetyków Wszechczasów (Krem przeciwzmarszczkowy na dzień NIVEA Q10 Plus oraz Perły Młodości).

Jeżeli jesteś ciekawa, czy masz odpowiednią ilość koenzymu Q10, możesz to sprawdzić! Na stronie NIVEA znajdziesz kalkulator koenzymu Q10, który pozwoli ci poznać wszystkie jego tajniki.

Test młodości

Testerki sprawdziły, jak działają perły młodości i przeciwzmarszczkowy krem z koenzymem Q10. Dowiedz się, co o tych produktach sądzą kobiety takie jak ty!

*W porównaniu do regularnego stosowania samego Q10 Plus kremu na dzień lub na noc - NIVEA R&D 2014 Studies