Na początek chciałabym przypomnieć o kilku metodach, które pomogą cieszyć się młodą skórą na dłużej. Czasu niestety nie jesteśmy w stanie zatrzymać i z biegiem lat zmarszczek będzie nam przybywać, ale czy możemy coś zrobić żeby ten proces spowolnić? Myślę, że tak!

Zaczynając od odpowiedniej diety, nawodnienia organizmu i ochrony przeciwsłonecznej, a kończąc na odpowiedniej pielęgnacji skóry twarzy. I tutaj bez końca można opowiadać o kosmetykach nawilżających, które mogą utrzymać skórę w dobrej kondycji na dłużej. Mowa o wszelkich kremach pod oczy, do twarzy, serach i maseczkach, które są mile widziane. No dobrze, ale co z Paniami, u których zmarszczki już się pojawiły? Czy one także mogą poprawić swój stan skóry?

Tutaj z pomocą przyjdzie retinol i bakuchiol, czyli substancje cieszące się ogromną popularnością i to nie bez powodu. Zobaczmy czym się charakteryzują i co je różni!

Retinol -„królowa odmładzania”



Retinol jest to związek należący do grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Ma on wpływ na wiele procesów zachodzących w komórkach organizmu. Retinol odpowiada za utrzymanie odpowiedniego stanu naskórka, poprzez regulację procesów złuszczania i wymiany zewnętrznych warstw komórek. Odpowiada on również za modulację funkcji melanocytów, czyli komórek barwnikowych skóry, a także stymuluje produkcję kolagenu i elastyny oraz hamuje ich rozkład w komórce.

Działania retinolu:

Wykazuje bardzo silne działanie przeciwstarzeniowe oraz spłycające zmarszczki. Wykazuje lecznicze działanie na skórę, która została uszkodzona przez nadmierną ekspozycję na promienie UV. Wyrównuje koloryt skóry oraz leczy przebarwienia słoneczne i hormonalne. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny.

Praktyczne porady dotyczące stosowania retinolu:

Efekty spłycenia zmarszczek można zaobserwować po około 12 tygodniach stosowania . Po zakończonym cyklu 12 tygodni należy stosować terapię podtrzymującą.

. Po zakończonym cyklu 12 tygodni należy stosować terapię podtrzymującą. Retinol będzie odpowiedni dla Pań o skórze normalnej, mieszanej, trądzikowej, a także z trądzikiem różowatym. Jeżeli chodzi o Panie ze skórą wrażliwą, warto rozważyć stosowanie preparatów z bakuchiolem, o którym przeczytacie w dalszej części artykułu.

Swoją przygodę z retinolem warto zacząć od niższych dawek i zobaczyć jak skóra na to reaguje, następnie można zwiększać dawkę. W przypadku pojawienia się zaczerwienienia, łuszczenia czy podrażnienia skóry, należy zrobić kilkudniową przerwę i można wrócić do kosmetyku i kontynuować co drugi/trzeci dzień a jak skóra się przyzwyczai można zwiększać częstotliwość.

Można stosować go niezależnie od pory dnia , jednakże przy stosowaniu na dzień warto zainwestować także w filtr słoneczny, ponieważ retinol jest mało stabilny na promieniowanie UV. Co prawda są specjalne technologie, które sprawiają, że będzie on trwały mimo promieniowania, ale to już zależy od producenta.

, jednakże przy stosowaniu na dzień warto zainwestować także w filtr słoneczny, ponieważ retinol jest mało stabilny na promieniowanie UV. Co prawda są specjalne technologie, które sprawiają, że będzie on trwały mimo promieniowania, ale to już zależy od producenta. Retinol mogą zacząć stosować Panie od około 30 roku życia , ale prawda jest taka, że pielęgnacja powinna być dobrana od stanu skóry.

, ale prawda jest taka, że pielęgnacja powinna być dobrana od stanu skóry. Nie powinno się stosować go w ciąży.

fot. TVN Style

​Bakuchiol - alternatywa dla retinolu, czyli coś dla Pań o skórze wrażliwej

Bakuchiol jest meroterpenem, czyli związkiem chemicznym należącym do terpenofenoli. Jest pozyskiwany głównie z azjatyckiej rośliny Psoralea corylifolia, która jest wykorzystywana w tradycyjnej medycynie indyjskiej i chińskiej. Bakuchiol ma kompletnie inną budowę chemiczną niż wspomniany wyżej retinol, natomiast jak okazało się w badaniach - jest on funkcjonalnym analogiem retinolu. Oznacza to, że ma on takie samo działanie jak retinol.

Bakuchiol pełni funkcje podobne do retinolu, ponieważ wykazuje podobną regulację ekspresji genów. Jeżeli działanie jest tak zbliżone do wspomnianego wyżej retinolu, to jaka jest właściwie różnica między tymi substancjami? Przede wszystkim badania z 2017 roku pokazują, że Bakuchiol nie wykazuje działań niepożądanych takich jak podrażnienie skóry, które może pojawić się w przypadku stosowania preparatów z retinolem.

Podsumowując Bakuchiol wydaje się mieć wiele obiecujących właściwości, jeżeli chodzi o działanie odmładzające, spłycające zmarszczki, wyrównujące koloryt skóry, ale także działanie przeciwtrądzikowe. Jednakże dowody w porównaniu z dobrze przebadanymi substancjami takimi jak retinol, są dalekie od solidnych.

Czekając na kolejne publikacje dotyczące tej magicznej substancji, potraktowałabym ją raczej jako alternatywę dla retinolu szczególnie dla Pań, które mają bardzo wrażliwą skórę lub dla osób, które chcą dodać bakuchiol do swojej pielęgnacji, ale raczej obok niż zamiast retinolu. Np. jako kurację podtrzymującą terapię retinolem. Jeżeli jesteś ogromnym fanem nowości to będzie właśnie coś dla Ciebie!

