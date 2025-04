„Niezły Skład”: odchudzanie i walka z cellulitem

Tematem finałowego odcinka „Niezłego Składu” w TVN Style jest odchudzanie i walka z cellulitem. Skąd właściwie się bierze? Dlaczego to głównie panie skarżą się na tego typu dolegliwości? To wszystko za sprawą żeńskich hormonów płciowych – estrogenów. To właśnie one wpływają na komórki tłuszczowe i nasilają gromadzenie się lipidów w określonych partiach ciała. Co więcej, ilość komórek tłuszczowych jest określona genetycznie, a w czasie życia może zwiększać się ich objętość. Proces ten regulowany jest nie tylko hormonalnie, ale także przez ilość spożywanych pokarmów.