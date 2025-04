Chciałabym zwrócić uwagę na kilka błędów w codziennej pielęgnacji suchej skóry, których warto unikać.

1. Stosowanie emolientu bez nawilżania

Jest to jeden z częstych błędów pań, które szukają alternatywnych rozwiązań np. stosowanie oleju kokosowego w celu poprawy nawilżenia skóry. Jest to błąd dlatego, że olej kokosowy będzie powlekał skórę i jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego poziomu nawilżenia pod jego warstwą, skóra będzie coraz bardziej przesuszona. Ta sama zasada dotyczy stosowania olejków na twarz, np. różanego. Pamiętajcie: nawilżanie najpierw, a następnie natłuszczanie.

2. Ciągłe stosowanie preparatów matujących skórę

Częstym błędem popełnianym przez osoby, które mają przetłuszczającą skórę twarzy czy problemy z trądzikiem jest stosowanie szeregu kosmetyków, które wykazują działanie hamujące powstawanie sebum. Ogólnie nie ma w tym postępowaniu nic złego pod warunkiem, że skóra jest odpowiednio nawilżana. Jeżeli nie zadbamy o odpowiedni poziom jej nawilżenia, to może nastąpić tak zwany efekt z odbicia, a skóra będzie produkowała jeszcze więcej sebum, w celu poprawy jej nawilżenia.

3. Rezygnacja stosowania peelingów do skóry ciała i twarzy

Peeling stosuje się w celu usunięcia martwych komórek. Wpływa zarówno na warstwę rogową naskórka, jak i jego głębsze warstwy. Po zastosowaniu peelingu skóra jest odczuwalnie bardziej miękka i znacznie lepiej wchłania składniki z balsamów czy kremów. Dodatkową zaletą wykonywania regularnego peelingu jest przyspieszenie procesu regeneracji i naturalnej odbudowy skóry. Dlatego panie z suchą skórą po dobraniu odpowiedniego rodzaju peelingu, mogą czerpać wiele korzyści i obserwować jak poprawia się stan ich skóry.

4. Zbyt mała podaż płynów

To jest punkt, który jest znany każdej z nas. Każda z nas wie, że powinna spożywać więcej płynów, ale z jakiegoś powodu zapominamy i tej wody jest wciąż za mało. Dodatkowo chciałabym wspomnieć, że czysta woda nie nawadnia organizmu tak dobrze, jak przygotowany napój izotoniczny, czyli woda z dodatkiem odpowiedniej ilości miodu, cytryny i soli. Oto przepis na taki domowej roboty izotonik.

4 płaskie łyżki miodu,

900-920 ml wody,

szczypta soli,

sok wyciśnięty z jednej cytryny.

5. Brak odpowiedniej ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) w diecie

NNKT jest to często pomijany składnik w codziennej diecie. Po wprowadzeniu do diety olejów, można bardzo szybko zaobserwować poprawę stanu nawilżenia skóry. Coraz bardziej popularny ostatnimi czasy olej lniany albo konopny, z wiesiołka. W aptece są one dostępne w formie płynnej albo zamknięte w kapsułce. Kapsułki cieszą się szczególną popularnością wśród pacjentów, którzy stosują doustną terapię przeciw trądzikową, która bardzo wysusza skórę. Ja sama dodaję sobie olej lniany do twarożku czy jogurtu i faktycznie moja skóra jest wtedy dużo lepsza, bardziej nawilżona. Poza olejami, NNKT znajduje się także w rybach, olejach roślinnych, orzechach czy awokado.

6. Kompletny brak nawilżania skóry i ochrony przeciwsłonecznej na wakacjach

To jest punkt, który pojawia się w wielu artykułach dotyczących przedwczesnego starzenia się skóry, ale tym razem chciałbym zwrócić uwagę na ten punkt w kontekście przesuszonej skóry po wakacjach. Tutaj moja rekomendacja jest prosta. W celu zachowania pięknej, młodej i odpowiednio nawilżonej skóry myślę, że warto pamiętać o stosowaniu kremu z filtrem, balsamu nawilżającego, a jeżeli to jest nadal mało, na to można także stosować olej kokosowy czy balsam na basie oleju konopnego.

7. Nieumiejętne stosowanie wody termalnej

Woda termalna nie zastąpi kremu nawilżającego. Jest ona dodatkiem, który pełni wiele funkcji. Nie wiem czy wiecie, ale spryskiwanie np. twarzy wcale jej nie nawilża. Wody, którymi zwilżamy twarz, wcale nie są w stanie nawilżyć skóry od zewnątrz, a nieumiejętne stosowanie wody termalnej czy mgiełek może pogorszyć kondycję skóry. Będzie ona działała przeciwzapalnie, łagodziła podrażnienia, więc polecam po zastosowaniu wody termalnej użyć kremu nawilżającego.

