Skuteczna depilacja to marzenie większości kobiet. Pozbywanie się niechcianych włosków bywa żmudne i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Spośród wielu możliwości, takich jak maszynka, kremy do depilacji czy wosk, warto zwrócić uwagę na depilatory elektryczne. Obawiasz się, że ta metoda nie jest dla ciebie? Zobacz, jakie funkcje może łączyć w sobie depilator!

Depilator elektryczny Panasonic

Możesz nim wydepilować zbędne owłosienie lub je gładko wygolić. Ale też możesz wygładzić skórę oraz sprawić, by twoje stopy były niezwykle miękkie i zadbane. Brzmi zachęcająco? Depilator Panasonic ES-EL9A to urządzenie, które gwarantuje zarówno komfort użytkowania, jak i trwałe efekty. Dzięki kilku różnym nakładkom możesz go używać tak, jak lubisz i w sposób, który przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Tylko tym jednym urządzeniem zrobisz to, do czego musiałabyś użyć co najmniej kilku innych.

Przyjrzyjmy się bliżej wielofunkcyjnemu depilatorowi Panasonic

Zacznijmy od depilacji mechanicznej, czyli od wyrywania włosków wraz z cebulkami. Nie każda z nas ją lubi, bo zabieg bywa bolesny. Jednak efekty depilacji mechanicznej są wyjątkowo trwałe, a dobrze przeprowadzony zabieg gwarantuje, że niechciane owłosienie nie pojawi się znowu w ciągu kilku dni. Unikniemy też brzydkich podrażnień, skaleczeń, wyprysków i wrastających włosków. To kusząca perspektywa, ale jak przekonać się do wyrywania włosów? Odważysz się, jeśli zabieg będzie szybki, możliwie najmniej bolesny i niezwykle skuteczny?

Głowica depilująca do nóg i ramion – aż 60 wirujących pęset!

Czegoś takiego jeszcze nie było. W tej głowicy pracują jedocześnie dwa rzędy pęset. Po to, żeby już po jednym pociągnięciu na skórze nie został żaden włosek. Pęsety łapią nawet bardzo krótkie włosy - takie, z którymi nie poradzi sobie żadna depilacja woskiem. Dodatkowo głowica jest szersza od większości głowic w dostępnych na rynku depilatorach nawet o 30%. Kilka pociągnięć, kilka minut i na skórze łydek nie będzie ani jednego włoska!

To jeszcze nie wszystko, co głowica potrafi. Dzięki temu, że nie jest umieszczona na sztywno, ale uchyla się nawet o 90 stopni, gładko przechodzi przez wszystkie krzywizny ciała, sięga dokładnie tam, gdzie trzeba i usuwa włosy nawet z trudno dostępnych miejsc.

Nakładki na głowicę, dzięki którym depilacja przebiegnie wyjątkowo subtelnie

Delikatna nakładka – umożliwia płynne usuwanie włosów bez ciągnięcia skóry. Dzięki temu odczucia przy depilacji są bardziej komfortowe. Z tej nakładki mogą korzystać początkujące użytkowniczki, które dotąd nie usuwały włosków wraz z cebulkami za pomocą mechanicznego depilatora.

Nakładka do obszarów wrażliwych – dzięki zawężeniu obszaru depilacji, można niemal bezboleśnie wyrywać włoski w tak delikatnych miejscach, jak pachy i pachwiny.

Głowica goląca – tam, gdzie nie chcesz wyrywać, możesz wygolić

Dzięki ostrym nożom ze stali nierdzewnej głowica goląca umożliwia szybkie i dokładne golenie włosów na dużych powierzchniach, takich jak nogi i pachy.

Wysuwany trymer – do skracania długich włosków

Wystarczy wysunąć ostrze, by obciąć zbyt długie włosy na przykład przed ich depilacją lub goleniem.

Grzebień do linii bikini – nakładka, dzięki której równo przytniesz linię włosów

Tę nakładkę wystarczy zamocować na głowicy golącej i już można równo ciąć. Ale też można nią przerzedzić zbyt gęste włosy.

Jeśli już usunęłyśmy zbędne owłosienie, pora zająć się skórą, by była jędrna, miękka i niezwykle gładka. Wciąż nie wypuszczamy z rąk depilatora Panasonic, bo to urządzenia ma jeszcze dwie niezwykle przydatne funkcje.

Soniczna szczoteczka peelingująca

Szczoteczka szybko i skutecznie złuszcza zrogowaciały naskórek z całego ciała lub z dowolnego obszaru, dzięki czemu skóra staje się gładka i miękka. Taki efekt uzyskujemy, bo głowica szczoteczki wibruje z dużą częstotliwością (ok. 3100 na minutę).

Głowica do pielęgnacji stóp

Pilnik mikroceramiczny umożliwia szybkie usuwanie twardego naskórka na piętach, a także ułatwia usuwanie odcisków. Krzywizna rolki ułatwia przykładanie pilnika we właściwym miejscu, nawet na bardzo wąskich powierzchniach skóry.

Dioda LED pozwala oświetlić trudno dostępne rejony

Dzięki diodzie można znaleźć i usunąć wszystkie zbędne włosy, nawet w słabo oświetlonej łazience czy pod prysznicem. Depilator Panasonic jest wodoodporny, z każdej jego funkcji można korzystać zarówno w wodzie, jak i na sucho. Akumulator ładuje się zaledwie w godzinę i wystarcza na 30 minut ciągłej pracy.

Działanie depilatora można łatwo dostosować do swoich potrzeb i preferencji. Do wyboru mamy trzy tryby – delikatny, normalny i intensywny. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby wybrać szybkość, dopasowaną do części ciała i grubości włosów. W zestawie wraz z depilatorem i głowicami znajdziemy też wygodny pokrowiec, dzięki któremu zabierzemy depilator wszędzie tam, gdziekolwiek będziemy.

