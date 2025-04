INTELLIGENT AGING

Reklama

Ponieważ neuropeptydy, to jeden z najnowszych trendów w kosmetologii, zdobywają coraz większą popularność wśród osób dbających o zdrowy i młody wygląd skóry oraz ogólny wellbeing. Linia kosmetyków NEUROPEPTYDY od Ava Laboratorium, to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na zaawansowanej pielęgnacji skóry. Stanowi doskonałą alternatywę dla inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej. Unikalne właściwości każdego z produktów sprawiają, że są one skutecznym narzędziem w walce ze zmarszczkami, stresem oksydacyjnym oraz innymi oznakami starzenia.

fot. Mat. prasowe

Kosmetyki wzbogacone o neuropeptydy, takie jak linia NEUROPEPTYDY od Ava, to prawdziwy przełom w pielęgnacji anti-aging. Ich regularne stosowanie przynosi następujące korzyści:

Redukcja zmarszczek mimicznych – neuropeptydy pomagają rozluźnić mięśnie twarzy, co minimalizuje powstawanie nowych zmarszczek.

– neuropeptydy pomagają rozluźnić mięśnie twarzy, co minimalizuje powstawanie nowych zmarszczek. Regeneracja i naprawa skóry – peptydy miedziowe przyspieszają procesy odbudowy skóry, poprawiają jej elastyczność i jędrność.

– peptydy miedziowe przyspieszają procesy odbudowy skóry, poprawiają jej elastyczność i jędrność. Ochrona przed stresem oksydacyjnym – neuropeptyd pochodzący z dzikiego indygo ma właściwości przeciwutleniające, wspierając ochronę skóry przed zanieczyszczeniami środowiskowymi.

– neuropeptyd pochodzący z dzikiego indygo ma właściwości przeciwutleniające, wspierając ochronę skóry przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. Zwiększenie produkcji kolagenu – ich mała masa cząsteczkowa pozwala przenikać w głąb skóry , gdzie mogą stymulować produkcję kolagenu , redukować stany zapalne czy poprawiać nawilżenie, co długofalowo skutkuje wygładzeniem skóry oraz jej zagęszczeniem.

– ich mała masa cząsteczkowa pozwala przenikać w głąb , gdzie mogą stymulować , redukować stany zapalne czy poprawiać nawilżenie, co długofalowo skutkuje wygładzeniem skóry oraz jej zagęszczeniem. Redukcja cieni i obrzęków pod oczami – specjalne formuły, jak Liftingujące serum pod oczy roll-on , pomagają zniwelować oznaki zmęczenia.

– specjalne formuły, jak , pomagają zniwelować oznaki zmęczenia. Poprawa kolorytu skóry – kosmetyki z neuropeptydami wspierają naturalne procesy naprawcze skóry, nadając jej zdrowy, promienny wygląd.

Laboratorium Kosmetyczne AVA wprowadza na rynek przełomową linię kosmetyków zawierających neuropeptydy, łącząc najnowsze osiągnięcia naukowe z efektywną pielęgnacją skóry:

Linia NEUROPEPTYDY od marki AVA dostępna jest od marca w drogeriach ROSSMANN i na rossmann.pl.

Materiał promocyjny marki AVA