Wysuszona wakacyjnym słońcem cera potrzebuje intensywnego nawilżenia. W naszej letniej kosmetyczce obok kremu z wysokim SPF, który zapobiega fotostarzeniu i przebarwieniom, powinien się znaleźć kosmetyk, który dogłębnie zrewitalizuje skórę. Jaki krem wybrać?

O lekkiej konsystencji, który będzie się błyskawicznie wchłaniał i chronił przed utratą wody. Oferta na rynku jest bardzo szeroka. Poszukując produktu idealnego kierowałyśmy się składem na etykiecie oraz ceną. Skuteczne kremy wcale nie muszą kosztować fortuny! Przekonaj się. Twoja cera będzie ci za to wdzięczna.

Krem nawilżający: Pharmaceris, A-Allergic&Sensitive Vita-Sensilium - 30 zł

Idealnym kremem do twarzy na lato będzie produkt popularnej polskiej marki Pharmaceris, który został stworzony do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej oraz skłonnej do alergii, z tendencją do odwodnienia i przesuszenia. Produkt długotrwale nawilża cerę, przywraca skórze miękkość oraz elastyczność. Zapobiega powstawaniu podrażnień. Substancje nawilżająco-odżywcze takie jak:

zielone algi,

glucam,

ekstrakt z trawy azjatyckiej,

wosk z oliwek,

Wzmacniają płaszcz hyhdrolipidowy skóry. Dodatkowo zawarte w kremie filtry UV chronią skórę przed fotostarzeniem. Produkt kupisz w aptece Superpharm.

Krem nawilżający: Dermedic, Hydrain 3 Hialuro - 19,99 zł

Lekki, nietłusty krem-żel to nawilżenie i ulga dla suchej skóry. Kompleks składników Aqualare (innowacyjne połączenie intensywnie nawilżającej betainy i drobnych, łatwo przenikających do skóry, cząsteczek kwasu hialuronowego) doskonale uzupełnia niedobory wody w skórze i ogranicza jej utratę.

Dermokosmetyk wzmacnia i regeneruje skórę, co sprawia, że odzyskuje ona zdrowy i promienny wygląd. Dzięki swojej żelowej konsystencji doskonale się wchłania, a więc idealnie nadaje się pod makijaż. Krem kupisz w aptekach DOZ.

Krem nawilżający: The Ordinary - Natural Moisturizing Factors + HA - 26 zł

Kem zawierający składniki NMF (naturalne czynniki nawilżające), które posiadają właściwości silnie nawilżające i zabezpieczają skórę przed nadmierną utratą wody. Są to m.in.:

aminokwasy, które wzmacniają barierę ochronną skóry,

kwas piroglutaminowy zapobiegający utracie wody z naskórka,

mocznik o działaniu zmiękczającym.

Krem skutecznie nawilża skórę przesuszoną zabiegami kosmetycznymi, a także słońcem i wiatrem. Naturalny krem do twarzy The Ordinary nie zawiera alkoholu, oleju, silikonów i jest wegański, a jego pH wynosi 6,5. Produkt jest polecany dla każdego rodzaju skóry, szczególnie tej suchej i wrażliwej. Do kupienia w sklepach internetowych.

Krem nawilżający: Fitomed Mój Krem nr 6 - 25,99 zł

„Fitomed Mój Krem nr 6 nawilżająco-odżywczy" jest uwielbiany za intensywną moc nawilżającą oraz odżywczą. Można stosować go jako kompres do nocnej regeneracji. Sprawdzi się także w dzień, można go stosować pod makijaż.

Krem bazuje na wodzie różanej, która znakomicie rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery. Połączenie oleju makadamia oraz migdałowego i rokietnikowego dogłębnie odżywia skórę i stymuluje procesy regeneracji. Krem zawiera również ziołowe liposomy nawilżające z aralii, lukrecji i nasturcji oraz witaminy A, E, F i koenzym Q10, które wspólnie dbają o zdrowy i młody wygląd skóry. Kosmetyk jest polecany do każdego rodzaju cery, sprawdzi się również w przypadku cery suchej, naczynkowej oraz dojrzałej. Krem do kupienia w internecie.

Krem nawilżający: Bielenda Botanic Spa Rituals - 15 zł

Kolejnym produktem na naszej liście jest botaniczny krem nawilżający Bielendy. Polecany do każdego rodzaju cery, zwłaszcza suchej, szorstkiej, nadmiernie wrażliwej, ale również mieszanej z niedoskonałościami. Krem Bielenda Botanic Spa Rituals to starannie wyselekcjonowane naturalne składniki aktywne o udowodnionej skuteczności działania, miedzy innymi:

olejek z pestek malin o silnym działaniu antyoksydacyjnym,

kwasy Omega 3 i 6,

witaminy E,

Nawilżają, wygładzają i zapobiegają powstawaniu przebarwień. Krem kupisz w drogeriach Rossman.

Cosrx - Oil-Free Ultra-Moisturizing Lotion - 30 zł

To lekki, bezolejowy balsam do twarzy oparty na soku z brzozy. Kosmetyk łagodzi wrażliwą i podrażnioną skórę, głęboko nawilża i zapobiega utracie wilgoci z naskórka. Balsam został wzbogacony o ekstrakt z zielonej herbaty, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Preparat zawiera również:

pantenol - ma właściwości kojące, regenerujące, nawilża i działa przeciwzmarszczkowo, łagodzi stany zapalne, wspomaga gojenie ran,

alantoina - nawilża, regeneruje, wykazuje działanie przeciwutleniające, zmniejsza stany zapalne i przyspiesza proces gojenia,

hydrolizowany ekstrakt z nasion hibiskusa - koi, łagodzi, działa nawilżająco, przeciwzmarszczkowo i odżywczo,

ekstrakt z łubinu - przeciwutleniacz, antyoksydant, działa przeciwzmarszczkowo.

Balsam ma bardzo lekką konsystencję, dzięki czemu łatwo się rozprowadza po skórze i szybko wchłania. Nadaje się też pod makijaż. Krem nawilżający do cery trądzikowej kupisz w internecie.

Apis - Krem Nawilżający z Arbuzem i Kwasem Hialuronowym - 30 zł

Krem zawiera ekstrakt z arbuza wykazujący działanie nawilżające, odżywcze, zmiękczające i uelastyczniające skórę oraz ekstrakt z melona, który silnie nawilża, czyniąc skórę miękką i gładką.

W składzie znajdziemy również hialuronian sodu utrzymujący odpowiedni poziom nawilżenia skóry, a także olej słonecznikowy, który wzmacnia naturalną barierę ochronną, zmiękcza i regeneruje.

Krem nadaje się do każdego rodzaju skóry. Dzięki swojej lekkiej konsystencji sprawdzi się również jako baza pod makijaż.

