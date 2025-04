Dbamy o skórę twarzy, jednak bardzo często zapominamy o ciele. Zazwyczaj nie poświęcamy mu tak wiele uwagi. Gdy nie mamy czasu, pomijamy wklepanie nawilżającego balsamu do ciała, nie mówiąc już o regularnym peelingu. A to wbrew pozorom ma bardzo duży wpływ na wygląd naszej skóry. Poniżej znajdziecie zestawienie kosmetyków, które wasze ciało pokocha już od pierwszego użycia. Znajdziecie wśród nich m.in. modelujące peelingi, żele pod prysznic działające jak balsam do ciała, olejki do mycia ciała czy intensywnie nawilżające masła.

Reklama

Najlepsze kosmetyki do pielęgnacji ciała

Bardzo często nie zwracamy wyjątkowej uwagi na kosmetyki, które nakładamy na ciało. Kupujemy żel pod prysznic, który jest w promocji, zapominamy o usuwaniu martwego naskórka czy regularnym stosowaniu balsamów antycellulitowych. Jeżeli będziecie używały ich regularnie, wasza skóra odwdzięczy się pięknym wyglądem. Dodatkowo używanie wielu z nich jest prawdziwą przyjemnością. Jednym z naszych ulubionych jest truskawkowy peeling myjący marki Joanna. Do gustu przypadł nam również produkt marki Body Boom. Po jego zastosowaniu skóra jest miękka jak aksamit!

Reklama

Więcej o kosmetycznych hitach:

Kosmetyki, na które wydałybyśmy oszczędności17 aptecznych kosmetyków, które warto wypróbowaćKosmetyki, które darzymy sentymentem