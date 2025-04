Bardzo często wspominacie, że nie chcecie wydawać dużych sum na kosmetyki. Dlatego dzisiaj przygotowałyśmy specjalnie dla was kosmetyczne hity, których cena nie przekracza 22 zł. Wszystkie sprawdziłyśmy na własnej skórze i możemy polecić je z czystym sumieniem.

W naszym dzisiejszym przeglądzie znajdziecie jedynie kosmetyki do pielęgnacji. Najdroższym kosmetykiem, który wybrałyśmy jest balsam udoskonalający do ciała marki Bielenda. Ten kosmetyk kosztuje ok. 22 zł, ale nie wyobrażałyśmy sobie tego zestawienia bez niego. Wystarczy, że nałożycie odrobinę produktu na nogi i będziecie mogły zapomnieć o widocznych naczynkach oraz delikatnych niedoskonałościach. My jesteśmy od niego uzależnione.

Cudowny jest również suchy szampon Batiste - ratuje nam życie, gdy chcemy odświeżyć fryzurę w ciągu dnia. Do ust polecamy oczywiście kultowy Carmex - wersja w tubce zastępuje również błyszczyk. Jeżeli szukacie nawilżającego balsamu do ciała to proponujemy wam regenerujące mleczko Garnier lub masło do ciała o zapachu pomarańczy i wanilii marki Perfecta. Jesteście ciekawe co jeszcze znalazło się na naszej liście? Zajrzyjcie do galerii!

