Lato nadeszło wielkimi krokami. Twoja skóra chętnie zażyje słonecznych kąpieli, a tobie marzy się pięknie opalona karnacja? Korzystaj zatem z promieni słonecznych, ale rób to z głową. Zadbaj odpowiednio o ochronę skóry przed szkodliwymi promieniami UV i zaopatrz się w kosmetyki, które zawierają ochronę SPF.

Reklama

Nie zapominaj, że preparaty te należy odpowiednio dobrać, biorąc pod uwagę rodzaj i stan naszej skóry, intensywność nasłonecznienia, na które będziemy narażeni i podatność naszej skóry na opalanie. Na rynku dostępnych jest wielu producentów, oferujących kosmetyki, które mają nas skutecznie ochraniać.

Preparaty te dostępne są w wielu rodzajach. Do dyspozycji mamy emulsje, żele, spray, mgiełki, balsamy, kremy, mleczka, masła i wiele innych. Co wybrać? Zdecyduj sama, co będzie odpowiednie dla ciebie. Poniżej przegląd kilku kosmetyków.

1. LIRENE DERMOPROGRAM EMULSJA DO OPALANIA

Emulsja ta zadba o nawet bardzo wrażliwą skórę. Ma bogaty skład: m.in. alantoinę, masło Shea i witaminę E. Jest wodoodporna, ma lekką konsystencję, łatwą się ją rozprowadza. Produkt ten jest niezwykle wydajny – jedno opakowanie wystarcza nam na cały sezon, nawet przy częstej ekspozycji na słońce. Korzystając z tego kosmetyku, jesteśmy poddani jego trójaktywnemu działaniu:

- nasza skóra jest ochraniana przed szkodliwym promieniowaniem UV,

- składniki nawilżające i odżywcze zapewniają nam piękną i zdrową opaleniznę,

- aktywne składniki posiadające właściwości przeciwrodnikowe, dają nam ochronę przeciwstarzeniową dla naszej skóry.

2. NIVEA SUN PROTECT & BRONZE- intensywny spray do opalania

Preparat, który skutecznie ochroni przed poparzeniem, ale jednocześnie pomoże nam uzyskać piękną i naturalną opaleniznę.

3. SKIN LOVE – SUN CARE

W swoim składzie ma Beta-karoten, który pozwoli cieszyć się opalenizną na dłuższy czas. Dodatkowym atutem jest też D-panthenol, który nawilży skórą i będzie działać łagodząco.

4. ZIAJA SOPOT SUN nawilżające mleczko w sprayu

Niewątpliwą zaletą tego kosmetyku jest cena, ale nie tylko ona. Preparat ma przyjemną lekką i nietłustą konsystencję. Mleczko to zawiera w swoim składzie substancje regenerujące i witaminy oraz ma wysoki współczynnik ochrony przeciwsłoneczny.

5. HAWAIIAN TROPIC SATIN PROTECTION- wodoodporne mleczko do opalania

Niewątpliwą zaletą tego mleczka jest wodoodporność oraz wysoki filtr SPF. Produkt zachęca ceną i rekomendacjami wielu jego posiadaczy.