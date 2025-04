Pielęgnacja jest naszym zdaniem najważniejsza! To dzięki niej nasza skóra jest promienna, odpowiednio nawilżona i sprężysta. Oczywiście pomaga w tym również zbilansowana dieta, aktywność fizyczna i picie odpowiedniej ilości wody, ale zdrowy tryb życia nie jest w stanie załatwić wszystkiego. Dlatego każdego wieczoru wklepujemy odpowiednie kremy, raz w tygodniu wykonujemy peeling całego ciała, a 2 razy na tydzień nakładamy na twarz maseczkę. Wszystko po, to żeby czuć się lepiej we własnej skórze.

Kosmetyczne hity do codziennej pielęgnacji

Na naszej liście znalazło się aż 20 kosmetyków, ale nie myślcie, że używamy ich wszystkich codziennie. Niektóre z nich aplikujemy 2-3 w tygodniu, ale w naszym zestawieniu znalazły się również produkty, których używamy sporadycznie, ale nie wyobrażamy sobie bez nich naszej kosmetyczki.

Do naszych pielęgnacyjnych hitów należy m.in. żel pod prysznic o zapachu białej brzoskwini i nektarynki La Petit Marseillais - pachnie i cudownie pobudza. Od bardzo długiego czasu nie rozstajemy się również z masłem do ciała The Body Shop. Naszym ulubionym jest zdecydowanie ten o zapachu mango - doskonale nawilża nawet bardzo suchą skórę. Jednak jego minusem jest wysoka cena, my zawsze kupujemy je na wyprzedażach. Zaś naszym ostatnim odkryciem jest serum z witaminą C amerykańskiej marki Obagi. Bardzo ładnie rozświetla i dobrze nawilża.

