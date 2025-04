Też macie większe zaufanie do kosmetyków kupionych w aptece? To wydaje się absurdalne, ale niestety ten chwyt psychologiczny działa na nas znakomicie. Mamy wrażenie, że produkty kupione u farmaceuty zagwarantują nam większą skuteczność i bezpieczeństwo. Być może dlatego tak chętnie po nie sięgamy. A które należą do naszych ulubionych? Zajrzyjcie do galerii!

Reklama

Nasze ulubione kosmetyki apteczne!

Do tej grupy zaliczyłyśmy m.in. serum nawilżające oraz krem na zmiany trądzikowe i niedoskonałości od Avene. W okresie jesienno-zimowym serum stanowi podstawę naszej codziennej pielęgnacji. Bardzo lubimy również głęboko nawilżający krem do twarzy Hydrabio Perfecteur marki Bioderma. Duży plus za wysoki filtr przeciwsłoneczny - SPF 30.

Na co dzień używamy również balsamu kompleksowo modelującego sylwetkę marki Elancyl. Dzięki niemu skóra jest gładsza, a cellulit mniej widoczny. No i oczywiście suchy olejek do ciała, twarzy i włosów Nuxe. My nie jesteśmy w stanie się z nim rozstać. Latem klasyczną wersję zamieniamy na tę z drobinkami.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Rewelacyjne palety do konturowania twarzy!

Nowoczesne podkłady w poduszce. Słyszałyście o nich?

Najważniejszy kosmetyk do codziennej pielęgnacji