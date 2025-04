Woda jest dla organizmu niczym paliwo. Idealnie gasi pragnienie, jest źródłem zdrowia i odpowiedniej kondycji i działa lepiej niż najlepszy krem. Jest niezbędna. Wiesz dlaczego? Bo Twój organizm ją uwielbia! Dzięki właściwościom zawartym w wartościowej wodzie opóźniane są procesy starzenia skóry.

Chcesz być piękna? Sięgnij po Muszyniankę ;) Woda to przyjaciel każdej kobiety. O jej zaletach można mówić długo. Bierze udział w ok. 300 procesach w naszym organizmie, reguluje temperaturę ciała, usuwa szkodliwe toksyny – oczyszcza. Jest idealna dla osób na diecie, nie tuczy, ogranicza apetyt i wspomaga trawienie. Wreszcie… nawilża skórę i oczy, wygładza zmarszczki, a także nadaje cerze piękny wygląd. Tak więc Twoja uroda zależy od Twoich nawyków żywieniowych.

Marzenia o skórze nawilżonej

Skóra pozbawiona wody jest sucha i dużo bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju podrażnienia. Mogą się na niej pojawiać wypryski i zmarszczki. Zmiany, które są widoczne, próbujemy ukryć pod grubą warstwą makijażu. Utrata wody nasila się wraz z wiekiem, a przecież wystarczy tak niewiele, aby cera wyglądało młodo i zdrowo – Muszynianka –to właściwy wybór!

Każda z nas lubi, kiedy jej skóra jest delikatna i jędrna. Gdy na twarzy nie występują żadne przebarwienia i nie musimy skrywać się pod grubą warstwą make-upu. Tylko jak tego dokonać? Skóra nawilżona to skóra piękna, zdrowa i elastyczna. Gdy jest w odpowiedniej kondycji dużo trudniej o osłabienie jej warstwy ochronnej i pojawianie się uszkodzeń. Stąd obok wszelkiego rodzaju mleczek i kremów wspomagających nawilżanie, „zastosuj” wodę mineralną, która niczym najlepszy kosmetyk nawilża już na poziomie komórek! Jako że działa u podstaw, efekt elastyczności będzie długotrwały i naturalny.

Woda nawilża skórę i oczy, wygładza zmarszczki, a także nadaje cerze piękny wygląd. (Fot. Fotolia)

Woda krąży w organizmie

Zacznijmy jednak od początku! Ciało człowieka w 70% składa się z wody. Kiedy organizm odczuwa pragnienie, brakuje mu składnika, którego niedobór trzeba szybko uzupełnić. Wydaje się to takie proste – pić wodę. A jednak często zapominamy o tej prostej czynności. Pijemy tylko wtedy, gdy odczuwamy pragnienie, mimo że powinniśmy na bieżąco uzupełniać płyny, ponieważ cały czas je tracimy.

Bilans wody w organizmie zależy od czynników, jakimi są ilość spożywanych płynów, rodzaj diety, a także indywidualny tok przemiany materii. W ciepły dzień, w trakcie wysiłku fizycznego, w procesach trawienia – gospodarka wodna nie próżnuje, woda w organizmie cały czas krąży, by w końcu znaleźć ujście. Jeśli nie uzupełniamy płynów regularnie, skóra kurczy się, staje się sucha i matowa. We wszystkich przypadkach prędzej czy później skutki zaczną być zauważalne… wizualnie.

Wybór odpowiedniej wody

To bardzo ważne zadanie! Nie jest bez znaczenia, którą wodę wybierzesz. Praktycznie każda gasi pragnienie, ale nie każda zawiera odpowiednią ilość drogocennych dla życia minerałów. Te z pewnością odnajdziesz w naturalnej wodzie mineralnej Muszynianka, która zawiera pierwiastki niezbędne do życia – magnez, wapń, sód i potas. Dzięki odpowiedniej ilości minerałów zawartych w wodzie, do Twojego organizmu trafi prawidłowa ilość pierwiastków każdego dnia. Wśród nich najważniejszy jest magnez, biorący udział w połowie reakcji chemicznych całego organizmu. Pamiętaj o obowiązkowych 2 litrach płynów dziennie!

Więcej o minerałach w Muszyniance

Magnez – Mg2+

To pierwiastek życia, jego wysoki poziom jest cechą charakterystyczną dla tej wody. Dzienne zapotrzebowanie określa się na 250 do 350 mg. Pierwiastek ten ma ogromne znaczenie w prawidłowym rozwoju żywych organizmów, bierze udział w 300 procesach biochemicznych. Decyduje o prawidłowej czynności układu immunologicznego i nerwowo–mięśniowego.

Wapń – Ca2+

Główny budulec kości i zębów reguluje równowagę w zakresie pobudliwości nerwowo-mięśniowej, utrzymuje prawidłową krzepliwość krwi. Wpływa korzystnie na przemianę materii, jest niezbędny do utrzymywania prawidłowej pracy serca i ułatwia leczenie niektórych procesów zapalnych. Zapobiega chorobom nowotworowym i osteoporozie. Szczególnie dużo wapnia potrzebują dziewczęta w okresie dojrzewania i kobiety w czasie menopauzy.

Wodorowęglany – HCO3-

Wpływają korzystnie na samopoczucie osób cierpiących na nadkwasotę oraz poprawiają stan chorych w początkowych stadiach cukrzycy, obniżają zawartość cukru we krwi i moczu. Obniżają wydzielanie acetonu i korzystnie wpływają na działanie insuliny oraz regulują PH we krwi.

Potas – K+

Prawidłowy jego poziom jest bardzo istotny dla funkcji układu krążenia mózgowego oraz pracy serca. Potas obniża ciśnienie krwi, pomaga też w leczeniu alergii. Bierze udział w procesie skurczu mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, w przewodnictwie bodźców nerwowych, aktywności enzymów, a wraz z magnezem gwarantuje zachowanie homeostazy komórkowej.

Żelazo – Fe

Jest składnikiem barwnika krwi, mięśni, enzymów. Uczestniczy w procesach oddychania tkankowego.

Cenne minerały znajdziesz w wodzie! (Fot. Fotolia)

Muszynianka – zdrowy nawyk!

Aby pierwsze kroki przekuć w nawyk, Muszynianka stworzyła aplikację, która kilka razy dziennie będzie Ci przypominać o sięgnięciu po szklankę wody.

Muszynianka – pij wodę! to doskonałe rozwiązanie dla zapracowanych Pań, które chcą się cieszyć naturalnym pięknem. Niczym personalny dietetyk aplikacja ustawia konkretne parametry użytkowniczek, a następnie dostosowuje ilość wody do zapotrzebowania organizmu. Aplikację pobierzesz tutaj: muszyniankapijwode.pl

Wodę mineralną Muszyniankę polecamy nie tylko w trosce o piękny wygląd, ale także jako wsparcie zdrowego trybu życia. Bo jak wszystkie doskonale wiemy – piękno pochodzi z wewnątrz i to my mamy na nie największy wpływ!