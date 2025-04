Mydło czy żel pod prysznic?

Czy zastanawiałaś się kiedyś z jakiego powodu skóra po kąpieli jest szorstka i przesuszona? Przyczyny mogą być dwie - paradoksalnie - zbyt częste zażywanie kąpieli, szczególnie w wannie oraz stosowanie niewłaściwie dobranych żeli do mycia ciała. Właśnie z tego drugiego powodu warto wiedzieć, jakie składniki zawiera produkt, po który sięgasz.

Dlaczego częste mycie szkodzi? Intensywne i codzienne kąpiele mogą prowadzić do naruszenia warstwy lipidowej naskórka, przez co staje się on szorstki i przesuszony. Co więcej, nawet niewielkie uszkodzenia warstwy ochronnej skóry powodują, że stajemy się narażeni na trudne do wyleczenia alergie, grzybice czy dermatozy. Z tego też powodu kąpiel pod prysznicem jest lepszym pomysłem, niż moczenie ciała w wannie, zwłaszcza gdy lubimy wypełniać ją gorącą wodą. Prysznic stanowi korzystniejsze rozwiązanie dla skóry. Tylko jakie produkty powinniśmy wybierać do mycia ciała?

- Oczywiście te spełniające nie tylko rolę myjącą, ale przede wszystkim takie, które nie będą narażać skóry na przesuszenie i niszczenie jej warstw ochronnych - tłumaczy Maciej Szymański, przedstawiciel kosmetycznej marki Man Perfect.

Do niedawna do mycia ciała wystarczało po prostu mydło i woda. Czy warto więc przestarzałe metody zastąpić nowoczesnymi?

W skład mydeł wchodzą przede wszystkim sole kwasów tłuszczowych. Te najbardziej znane, a jednocześnie najczęściej stosowane występują w produktach dostępnych w formie stałych kostek, choć mogą je zawierać także te w płynie. Główną wadą mydeł w kostkach jest zbyt wysokie, zasadowe pH - znacznie wyższe, niż fizjologiczne pH skóry, które waha się w granicach 4,5-5,5. Użycie takich preparatów powoduje suchość naskórka i skłonność do podrażnień. Tego typu skutki nie występują, gdy używa się żeli pod prysznic, których skład jest najczęściej oparty na mieszaninie łagodnych substancji myjących, a pH dobrane tak, aby było łagodne dla skóry.

Brud na skórze i włosach to mieszanina substancji tłuszczowych, takich jak sebum wydzielane przez gruczoły łojowe oraz substancji rozpuszczalnych w wodzie (m.in. soli mineralnych oraz składników potu). Oprócz powyższych, znajdziemy tam również złuszczone komórki naskórka, kurz i bakterie. Dobry kosmetyk myjący powinien skutecznie usunąć cały ten bagaż zebrany w ciągu dnia, nie podrażniając i nie wysuszając przy tym skóry.

Obecnie na półkach sklepowych można znaleźć bogatą ofertę żeli pod prysznic, które zarówno pięknie się prezentują, jak i oszałamiająco pachną. Wygląd to jednak nie wszystko. Ważniejszy od kolorowej etykiety, opakowania czy zapachu jest skład wybranych produktów.

Które składniki są bezpieczne oraz pożądane w kosmetyku myjącym? - Skład dobrego żelu pod prysznic powinien zawierać przede wszystkim odpowiednio skomponowane, delikatne składniki myjące, a także substancje renatłuszczające o działaniu łagodzącym i odżywczym. Przykładem jednej z najlepszych jest prowitamina B5, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naskórka. Właśnie ten składnik najkorzystniej wpływa na stan nawilżenia, łagodząc nawet podrażnioną czy nadmiernie wysuszoną skórę, nadając jej aksamitną gładkość - mówi Maciej Szymański.

Substancje stosowane w żelach pod prysznic można ogólnie podzielić na podstawowe grupy, w zależności od funkcji, jaką mają do spełnienia:

Pierwszą grupą jest odpowiednio dobrana mieszanina tenzydów, których podstawową funkcją jest oczyszczanie skóry. Dzięki swojej budowie usuwają zarówno zanieczyszczenia hydrofilowe, jak i lipofilowe. W skład takiej mieszaniny wchodzi najczęściej SODIUM LAURETH SULFATE mający bardzo dobre właściwości odtłuszczające, myjące i świetne funkcje pianotwórcze. Do niego dodaje się COCAMIDOPROPYL BETAINE, który usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów oraz ma działanie łagodzące. Ich uzupełnieniem jest PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, czyli składnik dodatkowo niwelujący zanieczyszczenia tłuszczowe powstające na naszym ciele. Drugą grupą są surowce odbudowujące barierę lipidową skóry, łagodzące działanie środków powierzchniowo-czynnych. Do takich substancji należą np. COCAMIDE DEA (składnik odpowiadający za odbudowę bariery lipidowej naskórka), GLYCERIN: odpowiadająca na prawidłowe nawilżenie skóry (dzięki zdolności do przenikania przez warstwę rogową naskórka). Uzupełnieniem jest POLYQUATERNIUM, którego zadaniem jest nie tylko nawilżanie, ale także wygładzanie skóry i walka z uporczywym świądem ciała, z którym zmagają się niektórzy mężczyźni. W tej grupie znajdziemy również PANTHENOL - substancję aktywną, działającą przeciwzapalnie i przyspieszającą procesy regeneracji naskórka. Trzecią grupą są substancje dodatkowe, takie jak zagęstnik odpowiadający za właściwą konsystencję czy konserwant. W tej grupie też znajdziemy te surowce, które podnoszą komfort i przyjemność podczas użytkowania. Zakwalifikujemy tutaj różnego rodzaju barwniki, kompozycje zapachowe, substancje perłotwórcze czy zmętniające.

Żel pod prysznic bazujący na powyższych składnikach możemy używać nawet w najcięższych dla naszej skóry warunkach – jak np. po wizycie na pływalni. Jeśli chcemy uniknąć reakcji alergicznej, typu swędzenie czy wysypka, to zwróćmy uwagę, że samo spłukanie ciała po kąpieli w basenie wypełnionym chlorem to zdecydowanie za mało.

