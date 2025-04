Mity na temat usuwania włosków są powszechnie znane. Niektórzy uznają je nawet za prawdziwe. Czy faktycznie depilacja jest bolesna, a także czy golenie pod gorącą wodą sprawia, że efekt gładkich nóg utrzymuje się dłużej? Sprawdź koniecznie! Specjalnie dla ciebie Braun i Gillette Venus obalają najpopularniejsze mity na temat depilacji i golenia maszynką!

Reklama

1. Po depilacji depilatorem włoski odrastają cieńsze

To fakt! Dzieje się tak dlatego, że po depilacji depilatorem włoski odrastają jako „nowe". Mają też ostry i cienki koniec, aby mogły przebić się przez warstwę skóry.

2. Włoski muszą być dłuższe, aby usunąć je depilatorem lub woskiem

Nie w przypadku każdego depilatora. Z bardzo krótkimi włoskami świetnie radzą sobie depilatory Braun. Usuwają prawie niewidoczne włoski, również te o wielkości ziarenka piasku (a dokładniej 0,5 mm!).

3. Depilacja depilatorem jest bolesna

Wiele z nas po prostu boi się depilatora. Obawiamy się bólu, a nawet samego dźwięku urządzenia :) Czy aby na pewno nasz strach jest racjonalny?

Powinnaś wiedzieć, że usuwanie włoska przy samej cebulce, niezależnie od metody, zawsze może być trochę nieprzyjemne - to całkowicie naturalne i fizjologiczne odczucie. Aby zmniejszyć ból, depilację wykonuj w ciepłej wodzie, która zrelaksuje skórę i zmniejszy odczucie dyskomfortu. Co więcej, z czasem twoje ciało przyzwyczai się do depilacji, a to oznacza, że im więcej zabiegów, tym mniejszy dyskomfort.

4. Nie da się uniknąć czekania aż włoski odrosną, aby ponownie je usunąć

Czas oczekiwania pomiędzy depilacjami jest częścią procesu usuwania włosków. Jeśli używasz do tego wosku, to nieuniknione jest oczekiwanie, aż włoski odrosną.

Inaczej jest w przypadku depilatora. Tu włoski nie muszą być bardzo długie. Najnowsze depilatory usuwają nawet te o wielkości ziarenka piasku. Urządzenia Braun usuwają włosy nawet o długości pół milimetra, a co więcej: można z nich korzystać pod prysznicem, w kąpieli albo na sucho.

5. Po goleniu maszynką włoski będą grubsze

Golenie za pomocą maszynki nie sprawia, że włosy odrastają szybciej, rosną grubsze, czy ciemniejsze. Wszystko zależy od naszego DNA. To geny determinują, jak szybko odrastają włoski, a także jakiej są grubości, czy koloru. Golenie jedynie skraca włoski do poziomu skóry i nie ma wpływu na włosy w głębi skóry.

6. Im więcej ostrzy w maszynce, tym więcej zacięć

Zacięcia na pewno nie zależą od ostrzy, ale od tego, w jaki sposób korzystamy z maszynki! Więcej ostrzy oznacza bardziej komfortowe golenie i mniejszą szansę na zacięcia. Więcej ostrzy to także rozłożenie nacisku na większą powierzchnię, a to z kolei zapewnia większą kontrolę nad depilacją.

7. Golenie pod gorącą wodą sprawi, że rezultat utrzyma się dłużej

To po części prawda, ponieważ włos, który golimy, ma sztywną strukturę i jest tak twardy, jak miedziany kabel. Włosy można jednak zmiękczyć poprzez nawilżanie. Zanim zaczniesz golenie, pozwól włosom namoknąć przynajmniej przez 1-2 minuty. Zobaczysz, że sama depilacja będzie szybsza i wygodniejsza, a ostrza maszynki wystarczą na dłużej. Warto również korzystać z żeli i pianek do golenia, ponieważ nawilżają włoski i zapewniają lepszy poślizg na skórze. Wchłaniając wodę, włosy zwiększą swoją objętość, dzięki czemu będą bardziej elastyczne i łatwiej je zgolisz.

8. Depilacja usuwa opaleniznę

Opalenizna powstaje wskutek wystawienia skóry na słońce. Ciało broni się, uwalniając więcej pigmentów do komórek skóry (melaniny) w głębokich warstwach skóry. Dalej przechodzi do płytszych warstw skóry w ramach cyklu wymiany komórek. I tak powstaje opalenizna. Czy depilacja może usunąć opaleniznę?

Golenie ma miejsce tylko na powierzchni skóry i nie ma wpływu na to, co dzieje się głębiej. „Sztuczna” opalenizna z kolei powstaje tylko na powierzchni skóry niczym warstwa farby. Znika szybciej z powierzchni skóry, ponieważ martwe komórki są naturalnie zastępowane nowymi.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Braun