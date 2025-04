15 z 19

Miniaturowe kosmetyki idealne na wakacje!

Szampon z wyciągiem z rumianku polecany jest do mycia skóry głowy i włosów niemowląt i dzieci. Nie powoduje łzawienia oczu. Delikatnie oczyszcza skórę głowy, daje efekt miękkich, puszystych włosów z połyskiem. Nadaje się do mycia włosów również po aplikacji Olejuszki na ciemieniuchę. Idealny do codziennego mycia włosów. Zawiera wyciąg z rumianku, Skarb Matki, cena ok. 6,20 zł.