13 z 16

Mikołajkowe prezenty dla kobiet do 30 zł!

Peeling do ciała Kawa z serii spa! Professional Eveline Cosmetics. Intensywnie ujędrniający peeling do ciała z kompleksem aktywnej kofeiny to połączenie silnie złuszczających właściwości ekstraktu z kawy z naturalnymi wyciągami z jedwabiu, hamamelisu oraz olejkiem arganowym. Apetycznie pachnąca ziarnista formuła delikatnie usuwa zrogowaciały naskórek, widocznie poprawia wygląd skóry i pozostawia ją aksamitnie miękką w dotyku. Stymuluje naturalne procesy odnowy komórkowej, wspomaga redukcję cellulitu oraz eliminuje suchość i szorstkość skóry. Peeling doskonale przygotowuje ciało do zabiegów pielęgnacyjnych. Cena: ok. 16,99 zł / 250 ml