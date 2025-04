Mezoterapia igłowa to jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej, który jest w stanie uporać z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. Błyskawicznie odżywia, dodaje skórze blasku i pomaga zlikwidować najbardziej widoczne objawy przemęczenia skóry. Czy warto ją wykonać?

Czym jest mezoterapia igłowa?



Mezoterapia igłowa jest niechirurgicznym zabiegiem, pozwalającym szybko przywrócić skórze zdrowy i witalny wygląd. Zabieg dostarcza skórze substancji aktywnych, pobudzają jej naturalne procesy regeneracyjne. Skóra właściwa otrzymuje niezbędne składniki, przyczyniając się do rewitalizacji, odmłodzenia oraz nawilżenia.

Efekty zabiegu są widoczne już po pierwszej sesji, jednak dla uzyskania spektakularnych efektów warto ją powtórzyć (o Ilości zabiegów decyduje lekarz). Zazwyczaj są to 4 zabiegi wykonywane co 7 -14 lub 28 dni. Dla utrzymania efektów ujędrnienia zaleca się wykonywanie zabiegu raz na miesiąc przez okres 6 miesięcy. Regularne stosowanie mezoterapii igłowej zapewnia młody wygląd skóry i zabezpiecza przed jej starzeniem.

Dla kogo jest mezoterapia igłowa?



Mezoterapia igłowa jest dla osób, których skóra traci świetlistość i blask. Wymaga odmłodzenia i odżywienia, na twarzy pojawiają się drobne zmarszczki (głównie mimiczne). Zabieg pomaga również osobom, których skóra staje się wiotka i nienaturalnie zmęczona, a pod oczami pojawiają się zasinienia i obrzęki.

Jak przygotować się do zabiegu?



Zabieg nie wymaga ze szczególnych przygotowań.

Jak przebiega zabieg?



Zabieg trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w zależności od wielkości obszaru poddawanego terapii. Polega na bezpośrednim wstrzyknięciu w skórę niewielkich dawek substancji leczniczych. Skład dostarczanego koktajlu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb oraz rodzaju wykonywanego zabiegu. Wstrzykiwane substancje aktywne to najczęściej m.in.: kwas hialuronowy, o działaniu nawilżającym, kompleks witamin A, B i C, aminokwasy, kwasy nukleinowe, składniki mineralne i koenzymy.

Przed zabiegiem lekarz nakłada na twarz maść znieczulającą i po ok. 25-30 minutach rozpoczyna się ostrzykiwanie, które trwa ok. 10 minut. Nie ma się co oszukiwać! To boli... nawet bardzo boli. Po zabiegu również wygląda się nieciekawie - poniżej znajduje się zdjęcie, które zostało zrobione kilka minut po jego zakończeniu. Jednak nie ma się czym martwić, następnego dnia już praktycznie nic nie widać. Mnie zostało kilka małych siniaków i pojedyncze ślady po igle - pod makijażem nie było ich widać.

Jakie efekty daje mezoterapia igłowa?



Po kilku dniach od zabiegu zupełnie nie pamiętałam, jak to bardzo bolało. Skóra jest rozświetlona, nawilżona i gładka. Jest wyraźnie odmłodzona i bardziej sprężysta. Zmniejszyły się również zasinienia wokół oczu. Przysięgam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz moja twarz była w tak dobrej kondycji. Już zapisałam się na kolejny zabieg!

Ile kosztuje mezoterapia igłowa?



Ja wykonywałam zabieg w Klinice Miracki w Warszawie. Zabieg na twarzy kosztuje 350 zł i uważam, że to znakomicie wydanie pieniądze!

