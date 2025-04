Lato to czas, kiedy najchętniej nosimy krótkie spódnice, sukienki i szorty. Co zrobić, aby nogi były w piękne i gładkie? Pierwszy krok to depilacja, dzięki której skóra jest idealnie gładka. Ja w tym sezonie stawiam na najnowszą maszynką Gillette Venus Swirl.

Maszynka Gillette Venus Swirl - zapewnienia producenta



Jest to niezwykle kobieca maszynka, która wyznacza nowe standardy w damskim goleniu. Swirl, dzięki technologii FlexiBall, dopasowuje się do kształtu ciała każdej kobiety. Ma 5 indywidualnie przylegających do skóry ostrzy Contour, dzięki którym golenie staje się jeszcze prostsze i dokładniejsze. Maszynka wyposażona jest również w ruchomą główkę, porusza się w wielu kierunkach, doskonale przylegając do skóry w trudno dostępnych miejscach, takich jak kostki czy kolana.

Maszynka Gillette Venus Swirl - zalety



Zawsze muszę mieć gładkie nogi, więc bardzo często nawet rano zdarz mi się używać maszynki do golenia. W pośpiechu wiele razy zdarzyło mi się zaciąć lub zadrapać, a bardzo często moja skóra była podrażniona. Problemy skończyły się, gdy zaczęłam używać nowej maszynki Gillette. Doskonale usuwa nawet najdrobniejsze włoski, ma 5 ostrzy, dzięki czemu nie podrażnia skóry. Pomagają jej w tym nawilżające paski Aloe Vera znajdujące się nad ostrzami i wokół maszynki. Swirl wyróżnia również bardzo kobieca fioletowa silikonowa rączka, która usprawnia manewrowanie maszynką i nie ślizga się w ręku.

Maszynka Gillette Venus Swirl - wady



Według mnie nie ten produkt nie ma wad.

Maszynka Gillette Venus Swirl - cena



Maszynka Gillette Venus Swirl (rączka i zestaw wkładów) kosztuje ok. 49,99 zł.

