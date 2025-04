Siemię lniane działa niesamowicie nie tylko na nasze zdrowie (m.in. zapobiega chorobom serca, obniża wysokie ciśnienie krwi i cholesterolu, łagodzi objawy menopauzy, zapobiega osteoporozie) i na włosy (czytaj: Siemię lniane na włosy - jak stosować, by zobaczyć szybkie efekty?), ale również na skórę. Te małe, brązowe ziarenka to dla niej prawdziwy superfood — działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwzmarszczkowo. Są potęgą składników odżywczych i mikroelementów — pełne są błonnika pokarmowego, kwasów tłuszczowych omega — 3, lignany oraz witamin; B1, B2, B3, B6, B12, A, C, D, E, K. Siemię lniane jest też cennym źródłem kwasu foliowego, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, a także wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, cynku, potasu i sodu.

Nasiona lnu są pełne mocy. Bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik i przeciwutleniacze fachowo radzą sobie z większością problemów — intensywnie nawilżają, odżywiają, leczą trądzik, oczyszczają i działają przeciwzmarszczkowo.

Maseczka z siemienia lnianego na twarz — efekty:

nawilża skórę,

napina i uelastycznia skórę,

reguluje pracę gruczołów łojowych,

spłyca zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych,

zapobiega wysuszaniu skóry,

przywraca skórze blask,

regeneruje uszkodzony naskórek,

odżywia,

leczy trądzik,

łagodzi podrażnienia,

zmniejsza stany zapalne stany zapalne,

złuszcza skórę,

odblokowuje pory.

Maseczkę z siemienia lnianego na twarz możesz przygotować na wiele sposobów. Poznaj 3 szybkie i sprawdzone przepisy, które zapewniają natychmiastowe efekty. Stosuj je 1-2 razy w tygodniu.

Przeciwwskazaniem jest uczulenie na którykolwiek ze składników.

Maseczka z siemienia lnianego na zmarszczki

Składniki:

2 łyżeczki siemienia lnianego.

Zalej ziarenka niewielką ilością wody i zagotuj do powstania gęstego żelu. Odcedź, lekko ostudź i nasmaruj twarz kleikiem. Pozostaw na ok. 20 minut, później zmyj letnią wodą.

TIP: możesz też zalać ziarenka wodą, przykryć ściereczką/papierowym ręcznikiem i odstawić na 2-3 godziny lub na całą noc.

Maseczka z siemienia lnianego na trądzik

Składniki:

łyżka ziarenek siemienia lnianego,

łyżka naturalnego miodu,

2 łyżeczki soku z cytryny.

Zalej ziarenka niewielką ilością wody, przykryj ściereczką i pozostaw na noc. Rano zmiksuj je na gładką masę, dodaj miód i sok z cytryny. Wmasuj delikatnie w skórę i pozostaw, aż do wyschnięcia (ok. 30 minut). Zmyj i nałóż krem. Maseczkę najlepiej robić wieczorem.

Oczyszczająca maseczka z siemienia lnianego na twarz

Składniki:

łyżka mielonego siemienia lnianego,

jajko.

Ubij jajko, dodaj siemię i wymieszaj. Nałóż pastę na twarz i pozostaw na ok. 15-20 minut. Po upływie tego czasu umyj twarz letnią wodą.

