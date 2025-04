Masaż antycellulitowy na pośladki powinien być wykonywany codziennie przez przynajmniej 5 minut. Taki zabieg nie tylko zwiększa ukrwienie tkanki podskórnej i pobudza naczynia krwionośne do pracy, dzięki czemu substancje aktywne wędrują w głąb skóry, ale także sprawia, że ciało staje się gładkie i jędrne.

Reklama

Jak wykonać masaż antycellulitowy krok po kroku?

Pamiętaj, pierwsze masaże mogą być nieprzyjemne, ponieważ skóra nie jest przyzwyczajona do tego typu zabiegów - na pewno będzie zaczerwieniona i podrażniona. Po kilku masażach, skóra hartuje się i ból nie jest już odczuwalny.

Nałóż kosmetyk na skórę pośladków i wcieraj go kolistymi ruchami, aż do wchłonięcia. Jedną ręką ruchem zbierającym (całą dłonią przy lekko ugiętych palcach, złap fałd skóry) u dołu pośladka i przesuwaj ku górze, kawałek po kawałku. Następnie zaciśnij pięść i masuj nią cały pośladek, podobnie zaczynając od dołu i kierując się ku górze.

Masaż dłonią możesz połączyć razem z masażem bańką chińską, jeśli zależy ci na jeszcze szybszych efektach.

Pożegnaj skórkę pomarańczową! Dostępny w Douglas kod rabatowy da Ci mega zniżkę na skuteczne kosmetyki antycellulitowe.

Zalety masażu antycellulitowego w domu​

Masaż antycellulitowy to jeden z najlepszych domowych sposobów na cellulit. Pierwsze efekty zauważysz już po tygodniu regularnego stosowania. Do jego wykonania możesz wykorzystać zwykły balsam do ciała, który stosujesz na co dzień albo sięgnąć po specjalny krem na cellulit, który zintensyfikuje rezultaty.

Skóra po domowym masażu staje jędrna, sprężysta, a cellulit mniej widoczny. Razem z odpowiednio zbilansowaną dietą, piciem 2 litrów wody dziennie i regularnymi ćwiczeniami, pozwala w 3 miesiące niemal zupełnie pozbyć się pomarańczowej skórki.

Reklama

Więcej o masażu antycellulitowym:

Masaż antycellulitowy na ramiona

Masaż antycellulitowy na brzuch

Masaż antycellulitowy na uda