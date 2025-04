Zebra na paznokciach to oryginalny pomysł na manicure. Łatwo ją zrobić, a efekt końcowy jest naprawdę ciekawy. Jedyne, czego będziesz potrzebowała to kilka lakierów do paznokci w kolorze srebrnym, czarnym i białym, odrobina brokatu i pędzelek do malowania paznokcie

Reklama

Warto zapamiętać, że ten wzór nie lubi konkurencji. Najlepiej będzie wyglądał w towarzystwie jednolitych kolorystycznie kreacji, zwłaszcza w białym lub czarnym kolorze.

Zobacz na filmie, jak namalować na paznokciach wzór zebry!