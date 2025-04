Wakacje sprzyjają szaleństwom. Dlatego zachęcamy do tego, abyś przetestowała ten odjazdowy manicure. Kosmiczne paznokcie, czy jak ktoś woli galaxy manicure wyglądają niezwykle efektownie. A zatem do dzieła! Bądź kreatywna i stwórz swoją własną galaktykę.

Jak zrobić galaxy manicure krok po kroku?

Zanim przystąpisz do robienia tego zdobienia, zgromadź odpowiednie rzeczy. Potrzebne Ci będą lakiery do paznokci w rozmaitych kolorach, jednak bazę stanowi tutaj czerń lub granat. Niezbędna jest także gąbeczka do podkładu i cienki pędzelek do zdobienia paznokci.

Najpierw pomaluj paznokieć czarnym lakierem. Następnie na kartkę papieru nałóż lakiery o pastelowych kolorach i maczając w nich gąbeczkę, rozprowadzaj po paznokciach. Pędzelkiem zanurzonym w białym lakierze, zrób gwiazdki. Utrwal całość bezbarwnym utrwalaczem.