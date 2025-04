Tej jesieni brokatowy manicure będzie hitem. Jest to idealna propozycja na Sylwestra i wystawne przyjęcia! Do zrobienia tego manicuru potrzebny Ci będzie : lakier ( twój ulubiony odcień) i brokat w słoiczku. Jedyne co musisz zrobić to pomalować płytkę paznokcia lakierem, który sobie wybrałaś jako bazę a następnie jeszcze na lekko mokrą płytkę delikatnym wklepującym ruchem nałożyć pyłek. Dzięki temu uzyskasz niepowtarzalny wzór na paznokciach.

Zobacz nasz filmik krok po kroku jak zrobić brokatowy manicure!