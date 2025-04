Mało która z nas ma cerę idealną, całkowicie wolną od niedoskonałości. Pojawiające się rzadziej lub częściej zmiany zwykle nas irytują i chcemy się ich jak najszybciej pozbyć, więc drapiemy i wyciskamy. Przy trądziku takie zachowanie nieuchronnie wiąże się z pogorszeniem ogólnego stanu skóry, bo - niestety - rzadko kiedy wykonujemy każdy taki „zabieg” sterylnie. Wyciśnięte bakterie za pomocą rąk łatwo rozprzestrzeniają się na skórze i zwykle z dwóch wykwitów robi się skupisko. Niestety, często takie działanie przy twarzy kończy się przykrymi bliznami, które towarzyszą nam nieraz i do końca życia.

I choć każdy dermatolog i kosmetyczka przestrzegają, aby nie wyciskać pod żadnym pozorem, pokusie ulec jest bardzo łatwo. Co gorsze, regularne wyciskanie prowadzi do swojego rodzaju nałogu – nie tylko nie możemy się oprzeć żadnej zmianie na twarzy, ale też zaczynamy szukać ich na siłę. Cera na tym oczywiście nie zyskuje, wręcz przeciwnie. Takiego zachowania nie należy bagatelizować - może to być dermatillomania.

Dermatillomania to zaburzenie psychologiczne obejmujące niekontrolowane dłubanie, drapanie, wyciskanie, obgryzanie. Mogą to być skórki u paznokci, zgrubienia, brodawki, odciski, pryszcze, wągry, ukąszenia owadów – wszystko, co pozostawia na skórze ślad, prowokuje do natychmiastowego wyczyszczenia. Dermatillomania prowadzi do uszkodzenia skóry, a w najbardziej drastycznych przypadkach może skończyć się poważnymi deformacjami.

Problem nasilony do fazy prawdziwej obsesji oczywiście wymaga terapii psychologicznej, czasem nawet leków. Łagodna postać dermatillomanii, może być natomiast opanowana samodzielnie.

Oto kilka wskazówek jak przestać wyciskać pryszcze oraz inne niedoskonałości pojawiające się na twarzy.

Nie zapominaj. Obietnice, że jutro nie będziemy już wyciskać zwykle spalają na panewce, bo przyzwyczajenie działa szybciej niż pamięć i jak tylko znajdziemy się przed lustrem zaczynamy “czyszczenie”. Dlatego warto poprzyczepiać sobie żółte samoprzylepne karteczki w łazience czy pokoju przypominające, by twarzy nie męczyć i nie dotykać. Pokochaj swoją skórę. Warto zmienić nastawienie do siebie samej i zacząć doceniać swoją cerę. Nikt nie jest idealny, a problem można łatwo zatuszować przy pomocy kosmetyków. Zrozum sygnały. Większość zmian pojawiających się naszej skórze to sygnały od naszego organizmu, że coś jest nie tak. Pomyśl więc o możliwych zaburzeniach hormonalnych, metabolicznych, braku snu czy złych nawykach urodowych i w ten sposób ograniczaj powstawanie zaskórników, pryszczy i innych niedoskonałości. Zadbaj o prawidłową pielęgnację. Parówki, peelingi i maseczki oczyszczające to znakomity sposób na bezpieczne oczyszczanie skóry. Musisz tyko uzbroić się w cierpliwość i wytrzymać widok zaskórnika na twarzy o jeden dzień dłużej. Aby nie kusiło cię do wyciskania, pokryj go punktowym preparatem bakteriobójczym i korektorem.

