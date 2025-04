W najuboższych rodzinach często wyzwaniem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb – zapewnienie żywności, ubrań, a także środków higieny i czystości. To oczywiste, że skutki trudnej sytuacji materialnej rodziny odczuwają dzieci. Często mocniej niż niejeden dorosły, np. dzieci w szkole często izolują się od rówieśników, którzy nie mają markowych butów, spodni, czy plecaka. To dlatego PCK, Procter & Gamble oraz Carrefour Polska połączyły siły, by pomóc tym najbardziej potrzebującym. Co powstało z tej niezwykłej współpracy? Zobaczcie same. Jedno jest pewne: to dobro w czystej postaci.

Dziecko jako ofiara niesprawiedliwego wykluczenia społecznego

Podczas konferencji organizatorzy przedstawili szczegóły akcji społecznej „Mała pomoc, wielka radość”. Program jest realną możliwością niesienia pomocy najuboższym rodzinom, a w szczególności dzieciom, które bywają ofiarami wykluczenia społecznego.

Żyjemy w czasach, w których bardzo wyraźnie rysuje się różnica pomiędzy dziećmi z rodzin o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, a dziećmi żyjącymi w niedostatku. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieć zaspokojonych potrzeb niższego rzędu, mają dużą trudność w zaspokojeniu potrzeb wyższych. Dużo trudniej im o akceptację, szacunek, poczucie przynależności do grupy czy poczucie bycia częścią pewnego ‚kontekstu społecznego’. Ten kontekst społeczny jest przestrzenią, w której dzieci mają wspólne tematy, pasje, zainteresowania. Jest miejscem w którym komunikują się ze sobą na różne tematy. Dzieci, które żyją w niedostatku, które różnią się w istotny sposób od innych, mogą stać się ofiarami wykluczenia społecznego, co oznacza że nie będą w stanie realizować swoich potrzeb emocjonalnych, społecznych, ale także oświatowych czy kulturalnych. Ponad to, dużo trudniej będzie im budować poczucie własnej wartości, kompetencji czy wiarę w siebie. Różnice pomiędzy dziećmi, będące powodem wykluczenia z grupy rówieśniczej nie dotyczą wyłącznie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, markowych ubrań czy drogich zabawek. Mogą one wynikać z bardziej ‚przyziemnych’ spraw, takich jak czyste pachnące ubranie, zadbane świeże włosy, czy czysta skóra ciała. Zadbanie o najmłodszych już na tym poziomie, niweluje różnice, wzmacnia pewność siebie i poprawia samopoczucie. - Dorota Maciejec, psycholog

Procter & Gamble i Carrefour Polska rozpoczęły program „Mała pomoc, wielka radość”, którego celem jest pomoc potrzebującym rodzinom, podopiecznym PCK. – Przez 365 dni w roku robimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprawiać życie naszych podopiecznych. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak niewiele trzeba, by choć trochę podnieść poziom życia rodzin, którymi się opiekujemy. Nawet takie podstawowe produkty, jak środki czystości czy higieny mogą w znaczący sposób poprawić warunki, w jakich dorastają dzieci i młodzież. – tłumaczyła Jolanta Chełmińska, Członek Prezydium Zarządu Głównego PCK.

Jak pomóc? Wystarczy, że...

Program „Mała pomoc, wielka radość” to realna możliwość niesienia pomocy ubogim rodzinom. Ty też możesz się przyłączyć. Wystarczy podczas zakupów w dowolnym super- lub hipermarkecie Carrefour kupić produkty P&G (Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-Med, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene lub Vizir).

Akcja trwa do 26 czerwca!

Nasze marki na co dzień goszczą w domach milionów rodzin w Polsce. Dzięki akcji „Mała pomoc, wielka radość” możemy sprawić, by produkty takie jak Pampers, Ariel czy Lenor, mogły również towarzyszyć w codziennym życiu dzieci z rodzin najuboższych, dbając o czystość i higienę w ich domach. – argumentowała Justyna Rymkiewicz z firmy Procter & Gamble, będącej inicjatorem programu.

Kampanię wspiera Aneta Zając

Kampanię „Małą pomoc, wielka radość” wspiera aktorka i mama dwóch chłopców, Aneta Zając, która podkreśla, jak ważne są dla niej programy społeczne, które odmieniają los dzieci.

To cudowna inicjatywa i popieram ją całą sobą. Sama mam dwoje dzieci i wiem, jak ważne dla każdej mamy jest spełnienie wszelkich potrzeb swoich pociech i zapewnienie im możliwości dobrego startu w dorosłość. Chciałabym więc zaapelować do innych mam, żeby włączyły się w ten program i pomyślały o tym, jak wielką radość mogą sprawić najmłodszym podopiecznym PCK, dzięki małej pomocy przy okazji codziennych zakupów. – podsumowała Aneta Zając.