A może w tym roku na Halloween przebierzesz się za ducha? Makijaż upiora jest bardzo prosty do zrobienia, a przebraniem może być zwykła, czarna suknia.

Do wykonania tego makijażu będziesz potrzebowała przede wszystkim białej farbki do charakteryzacji, dzięki niej twarz zostanie pokryta równomiernie. Przyda ci się również cień do powiek w kolorze khaki i konturówka do ust.

Obejrzyj film, na którym makijażystka pokazuje, jak zrobić taki makijaż krok po kroku.