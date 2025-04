„Być kobietą, być kobietą…” – śpiewała w latach 70. Alicja Majewska. A co dziś oznacza bycie kobietą? Jakie są współczesne Polki? O tym właśnie chce rozmawiać Luksja w 25. rocznicę powstania marki.

Reklama

Mamy już ćwierć wieku!

Luksja ma już 25 lat, jednak tak długa obecność firmy na rynku nie jest jedynie wynikiem sentymentu Polek do marki. To efekt pracy nad dostarczaniem coraz lepszych kosmetyków. Luksja oferuje bogate portfolio produktów, z których na wyjątkową uwagę zasługuje przede wszystkim linia produktów pod prysznic Care Pro. Kosmetyki z tej serii to połączenie kremowego mleczka pod prysznic ze składnikami balsamu do ciała – idealne rozwiązanie dla zabieganych kobiet. Wszystkie produkty marki Luksja są inspirowane potrzebami współczesnych Polek. Nasze 25. urodziny są więc nie tylko okazją do pochwalenia się osiągniętymi sukcesami, lecz także sposobnością do porozmawiania na temat kobiecości. Kim jest współczesna Polka, jakie ma potrzeby, jakie marzenia, jak czuje się sama ze sobą? Porozmawiajmy o tym!

My też się zmieniamy

Co pierwsze przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz „Luksja”? Czyżby mydła w kostce? To oczywiście dobre skojarzenie, bo Luksja swoją działalność rozpoczęła właśnie od produkcji mydeł, zyskując pozycję lidera rynkowego wśród produktów markowych, którą utrzymuje do dzisiaj. Jednak Luksja to coś więcej. Kilkanaście lat temu zaczęła również produkcję emulsji do kąpieli i żeli pod prysznic. Od tego czasu marka zmieniła się nie do poznania, łącząc wiedzę z doświadczeniem oraz najlepsze rozwiązania. Warto podkreślić, że Luksja to polska marka, co zawsze było traktowane jako fundament jej pozycji rynkowej. Polskie pochodzenie i jakość produktów sygnowanych logo Luksja zostały potwierdzone tegorocznym tytułem Created in Poland Superbrands 2014/15, dedykowanym najsilniejszym markom z polskim rodowodem.

Z każdym rokiem Luksja nieustannie poszerza swoje portfolio, a co sezon oferuje nowości zgodne z panującymi trendami i w odpowiedzi na potrzeby kobiet. Luksja stara się jednak nie tylko podążać na potrzebami, lecz także wychodzić z inicjatywą i zaskakiwać konsumentki, dlatego oferuje wiele wariantów swoich kosmetyków i dba, by każdy produkt miał wyjątkowy, piękny zapach. Warto podkreślić, że niezwykłe kompozycje zapachowe kosmetyków są tworzone przez dom perfumeryjny należący do firmy Luksja. Kosmetyki Luksja są chętnie kupowane i cieszą się ogromnym powodzeniem zarówno nowych, jak i stałych, lojalnych konsumentek, które od lat są wierne tej marce. Kobiety doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, ich różnorodność, zniewalające zapachy i dostępność.

Reklama

Tak jak zmieniała się Luksja, tak zmieniacie się i Wy, kobiety. Jaka jesteś, czego potrzebujesz, co sprawia, że czujecie się kobieco i pięknie? Opowiedz nam o tym i pomóż stworzyć portret współczesnej Polki. Wypełnij ankietę, odpowiedz na pytanie, jaka jesteś, i weź udział w losowaniu zestawów kosmetyków marki Luksja! Zajrzyj koniecznie na http://takajestem.polki.pl/.