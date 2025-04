Kwas kojowy (Kojic) to substancja pozyskiwana z grzybów Aspergillus występujących w Japonii. Wynaleziona pod koniec XX wieku, ze względu na swoje szerokie i silne działanie rozjaśniające bardzo szybko zyskała na popularności. Obecnie kwas kojowy jest jednym z bardziej cenionych kwasów w kosmetyce. Znajdziemy go m.in. w kremach na przebarwienia, żelach do mycia oraz tonikach do twarzy. Te produkty warto włączyć do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się gładką, jędrną i świetlistą skórą.

Reklama

Spis treści:

Kwas kojowy to pogromca przebarwień. Hamuje syntezę i aktywność tyrozynasy — enzymu odpowiadającego za powstanie melaniny. Kiedy inne preparaty nie działają, Kojic skutecznie zwalcza problem i zapobiega powstawaniu nowych plam w przyszłości. Kwas likwiduje uporczywe blizny potrądzikowe, przebarwienia powstałe w wyniku brania tabletek hormonalnych oraz posłoneczne (piegi). To jednak nie wszystko. Substancja jest naturalnym antyoksydantem — zapobiega powstawaniu zmarszczek, nawilża skórę i poprawia jej koloryt.

Kwas kojowy podobnie jak inne kwasy musi być stosowany ostrożnie. Możemy kupić kosmetyki z kwasem kojowym w składzie lub kupić organiczny w 100% czysty produkt do kosmetyków DIY. W takiej formie można dodawać go do kremu lub połączyć z hydrolatem. Zaleca się, aby stężenie kwasu kojowego do domowych zabiegów nie było wyższe niż 1%. W takiej formie nie powinny korzystać z niego osoby mające małe doświadczenie w robieniu własnych kosmetyków i rzadko robiące zabiegi na bazie kwasów. Należy również pamiętać, aby przed zastosowaniem jakiekolwiek produktu zapoznać się z uwagami od producenta.

fot. Adobe Stock, Strelciuc

Aby spotęgować działanie kwasu kojowego, najlepiej łączyć go z kwasem mlekowym, arbutyną i witaminą C. W takim towarzystwie efekty stosowania będą jeszcze bardziej widoczne i co najważniejsze — szybsze.

Kwas mlekowy na twarz - jak działa i czy warto go stosować?

Najlepsze rezultaty uzyskasz, stosując kwas kojowy regularnie przez okres 1-2 miesięcy. Po tym czasie należy odstawić produkt. Tak, jak w przypadku innych kwasów, obowiązkowe jest stosowanie kremów z wysokim filtrem - 50SPF to podstawa. Nie należy przeprowadzać kuracji latem. Kwas kojowy najlepiej przechowywać w buteleczce z ciemnego szkła z dala od światła. Nie powinny go stosować kobiety karmiące piersią oraz będące w ciąży.

Czytaj także:

Kosmetyki z kwasem azelainowym - jakie mają działanie, gdzie je kupić

Peeling chemiczny pozwoli pozbyć się niedoskonałości. Na czym polega i jakie daje efekty?

Kwas hialuronowy - co to jest, właściwości, zastosowanie

Reklama

Naturalne kosmetyki wcale nie muszą być drogie! Wykorzystując kod rabatowy The Body Shop, bio kosmetyki kupisz w atrakcyjnej cenie!