Suche, szorstkie, pękające pięty to dość powszechny problem. Zazwyczaj ich nieestetyczny wygląd to wynik odwodnienia organizmu oraz nieprawidłowej pielęgnacji. W przeciwieństwie do włosów, dłoni czy ciała, stopom poświęcamy zbyt mało uwagi podczas codziennej rutyny lub całkowicie je pomijamy. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie rozpaczliwie potrzebują pomocy. Skóra na piętach jest znacznie grubsza, niż na pozostałych obszarach i nie ma gruczołów łojowych, dlatego tak łatwo o jej wysuszenie, rogowacenie i utratę elastyczności.

Ale brak wilgoci i błędy pielęgnacyjne to nie są jedyne powody ich złej kondycji. Przyczyną mogą być również niedobory witamin i minerałów (witaminy A i żelaza), nadwaga lub otyłość, nieodpowiednio dobrane obuwie, skłonności genetyczne, zaburzenia krążenia oraz choroby m.in. grzybica, łuszczyca, cukrzyca.

Aby zregenerować naskórek i przywrócić im zdrowy, zadbany wygląd pomocne będą miejscowe preparaty, silnie nawilżające kremy (świetnie zadziałają te z mocznikiem w składzie) oraz zabiegi złuszczające. Peeling i specjalne akcesoria będą niezbędne.

Jeśli jednak twoich pięt nie jest w stanie ukoić nawet najlepszy krem na świecie i regularne złuszczanie, zbawieniem może się okazać zabieg z kwasem glikolowym, który jest gorącym tematem na TikToku. Okazuje się, że ten bezwonny płyn to magiczny eliksir, który świetnie sprawdza się nie tylko w pielęgnacji cery (rozjaśnia przebarwienia, spłyca zmarszczki, oczyszcza, przeciwdziała zapychaniu się porów, nawilża), ale też znakomicie działa na skórę stóp. Jego działanie udokumentowała TikTokerka @calistatee. Film ma miliony odsłon i zyskał tysiące zwolenników. Zobaczcie:

Jak stosować kwas glikolowy na stopy?

Kwas glikolowy to szybki, tani i skuteczny sposób na gładkie i miękkie stopy. TikTokerka @calistatee do zabiegu użyła kultowego produktu — Glycolic Acid 7% Toning Solution, toniku peelingującego marki The Ordinary. Zwilżyła nim wacik i przetarła pięty. Następnie wmasowała krem nawilżający i założyła bawełniane skarpetki, aby wzmocnić efekty.

Zabieg najlepiej robić dwa razy w tygodniu, na noc. Nie należy stosować kwasu na otwarte rany i zadrapania.

fot. materiały prasowe

