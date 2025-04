Tatuatorzy to artyści! Aby pracować w studiu tatuażu, trzeba umieć rysować. Wielu mistrzów tego fachu ukończyło odpowiednie szkoły, w tym studia plastyczne. Niekiedy realizują się też w innych dziedzinach sztuki jak chociażby w malarstwie.

Reklama

Minimalistyczne i superseksowne! Wzory tatuaży, które spodobają się każdej kobiecie

1. Najważniejsze są umiejętności!

Osoby, które nie czują się pewnie w kwestiach plastycznych, mogą skorzystać ze specjalnych kursów (oferty szkół plastycznych). Istnieją specjalne akademie dla chcących pracować jako tatuatorzy.

Można zapisać się np. na kurs rysowania, którego koszt wynosi ok. 500 zł. Zazwyczaj podczas takich kursów prowadzone są zajęcia z zakresu kompozycji, konstrukcji, perspektywy czy światłocienia.

2. Niezbędne będzie znajomość sprzętu!



To nieodzowny element pracy tatuatora. Musi on wiedzieć, jakie dobrać igły do danej techniki, do malunku i do miejsca, gdzie wykona tatuaż. Poza tym powinien znać się na tuszach, które są w ofercie salonu, a także na sterylizacji (kiedy i jak ją wykonać).

3. Tatuator powinien znać anatomie człowieka



Tatuator powinien mieć wiedzę dotyczącą anatomii człowieka. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w zakresie tatuowania intymnych części ciała. Niewiedza może narazić klienta na uszczerbek na zdrowiu.

Ponadto tatuator musi wiedzieć, jak pielęgnować skórę przed a tym bardziej po wykonaniu tatuażu. Odpowiednie wskazówki mogą ustrzec daną osobę przed np. infekcją. Poza tym tatuator powinien wiedzieć, co zrobić, gdy w trakcie zabiegu dojdzie np. do krwawienia.

Jak dbać o świeży tatuaż? Kilka praktycznych rad!

4. W jego rękach jest bezpieczeństwo klienta



Mistrz tatuażu nie może pozwolić sobie na nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Powinien dokładnie zabezpieczać i przechowywać sprzęt, a także zawsze poddawać go sterylizacji. Musi zadbać, by w salonie panował porządek, by były w nim odpowiednie produkty do pielęgnacji.

Priorytetem jest zdrowie klienta. To kolejny dowód na to, że zawód ten mogą wykonywać osoby odpowiedzialne i dobrze zorganizowane.

5. Dobrze mieć cierpliwość



Poza tym osoba, która chciałaby zawodowo zajmować się tatuowaniem, powinna być cierpliwa. Tatuowanie może trwać nawet kilka godzin.

Tatuator powinien wykonywać swoją pracę z niezwykłą dokładnością i precyzją. Musi bowiem pamiętać, że jego kariera opiera się w dużej mierze na kontaktach z klientami. Ich opinia może mu pomóc lub zaszkodzić. Zazwyczaj osoba, która decyduje się na wykonanie tatuażu, najpierw zasięga opinii wśród swoich znajomych i najczęściej wybiera się do sprawdzonego i godnego polecenia studia tatuażu.

6. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka...



Osoba, która marzy o tym, by zostać tatuatorem, musi przygotować się na ciężką pracę i mnóstwo nauki. Wystarczy posłuchać historii kilku mistrzów tego fachu, by zrozumieć, że to praca satysfakcjonująca, ale też bardzo wymagająca. Przede wszystkim warto jak najszybciej udać się do salonu tatuażu i porozmawiać, czy moglibyśmy choć raz na jakiś czas przyjść, poobserwować tatuatorów przy pracy. Bezpłatne praktyki, przed którymi wiele osób się broni, mogą okazać się bezcenne.

Kolejnym, bardzo ważnym etapem, są wyjazdy za granicę. Warto zgłosić się do dobrego zagranicznego studia i również na zasadzie praktyk zdobywać doświadczenie. Dzięki takim podróżom obecnie jedni z najlepszych tatuatorów w Polsce udoskonalili swoją technikę, zauważyli, w czym mają braki i ile pracy jeszcze przed nimi.

Powyższe informacje dowodzą, że tatuatorem może zostać osoba odpowiedzialna, cierpliwa, chętna do nauki, nie mająca problemów z komunikacją, potrafiąca rysować. Jednak przede wszystkim mająca pasję.

Reklama

Więcej na temat tatuaży:Czy wykonanie tatuażu jest bolesne? Wiemy, które miejsca są najbardziej czułe!Poznaj znaczenie 5 najpopularniejszych tatuaży!