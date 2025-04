Kriolipoliza, czyli zamrażanie tłuszczu to popularny zabieg medycyny estetycznej. Decydują się na niego osoby, które są już zmęczone restrykcyjnymi dietami i decydują się na pomoc z zewnątrz w schudnięciu. Zabieg jest szczególnie polecany kobietom, które chcą zgubić tzw. uparty tłuszcz, jednocześnie zachowując swoje pełne, kobiece kształty. Odkryli go Amerykanie.

Reklama

Spis treści:

Na efekty pracy na siłowni i zmian w menu trzeba poczekać nawet kilka miesięcy, a ten nieinwazyjny zabieg może przyspieszyć drogę do nowej sylwetki. Redukcja tkanki tłuszczowej przy pomocy ekstremalnego zimna ma wielu fanów, mówi się o niej „zabieg dla leniuszków”. Coś w tym jest :-).

Zabieg trwa godzinę. Nie musisz się specjalnie do niego przygotowywać. Trzeba się rozebrać, założyć specjalną bieliznę i położyć się na łóżku kosmetycznym. Do obszaru, na których chcemy wykonać zabieg, przykłada się aplikator próżniowy. Zasysa on tkankę i chłodzi ją. W tym celu używa się specjalnego urządzenia, np. CoaxMed. Zbędne kilogramy zostają usunięte z organizmu w naturalnych procesach fizjologicznych. Po kriolipolizie grubość tkanki tłuszczowej z czasem maleje.

Kriolipolizą jesteśmy w stanie zminimalizować warstwy tłuszczu, jakie zalegają np. na brzuchu czy pośladkach. Rezultaty zabiegu widoczne są już po 2-3 tygodniach od wykonania, a całkowity rozpad zamrożonego tłuszczu następuje natomiast po 6 tygodniach. Ten efekt jesteśmy wstanie uzyskać nawet jednym zabiegiem – mówi dr Anna Deda, specjalista Body Care Clinic w Katowicach.

Jakie są zalety zabiegu? Po pierwsze jest nieinwazyjny. W czasie zabiegu nie używa się ani igieł, ani skalpela, sam zabieg wykonuje się natomiast bez znieczulenia. Mimo to może być on alternatywą dla tradycyjnych liposukcji, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z niewielkim nagromadzeniem tłuszczu, który zaburza proporcje sylwetki.

Po drugie kriolipoliza oznacza krótki okres oczekiwania na efekt zabiegu – pierwsze efekty widoczne są nawet po 3 tygodniach!

Ponadto zabieg nie obciąża organizmu. Dzięki działaniu zimna jedynie na wybraną partię ciała nie ulegają uszkodzeniu tkanki sąsiadujące z tkanką tłuszczową. Cały proces odbywa się bez naruszenia skóry, pod nią.

Zabieg jest rozwiązaniem dla kobiet, którym tłuszcz gromadzi się w problematycznych miejscach, zaburzając proporcje sylwetki i charakter talii. Doskonale radzi on sobie z tłuszczem skupionym na boczkach, na wewnętrznej stronie ud, na biodrach, brzuchu, ramionach, okolicach kolan i w okolicy podłopatkowej – wylicza dr Anna Deda.

Minusem jest długotrwałość efektów – w przeciwieństwie do liposukcji widoczne rezulataty utrzymują się około pół roku.

Liposukcja laserowa czy tradycyjna – co wybrać?

Kriolipoliza nie należy do inwazyjnych zabiegów. Raczej nie powinien boleć. Odczuwalne jest zimno i zasysanie skóry. Po zabiegu na ciele mogą pojawić się siniaki lub krwiak.

W zależności od tkanki tłuszczowej i powierzchni ciała, może być potrzebnych kilka zabiegów. Zwykle właśnie podczas dwóch wizyt usuwa się tłuszcz z brzucha. W zależności od stopnia otyłości, specjalista wykonujący zabieg kriolipolizy, dobiera odpowiednią temperaturę - im większa tkanka tłuszczowa, tym mocniej zamrozić ją trzeba.

Dobę przed zabiegiem należy dobrze się nawodnić - zaleca się wypicie ci najmniej 2 litrów wody. Podobnie po zabiegu też warto dużo pić. Poza tym wskazana jest lekkostrawna dieta i aktywność fizyczna.

Ważne! Kriolipolizy nie powinno się robić na uszkodzonej skórze, z podrażnieniami albo zmianami barwnikowymi.

Ile kosztuje?

Za jedno przyłożenie głowicy urządzenia trzeba zapłacić w zależności od gabinetu od ok. 200 zł w górę. Wcześniej warto zgłosić się na konsultację, żeby wiedzieć o szczegółach zabiegu i w zależności od powierzchni ciała oszacować ostateczny koszt.

Choć mówi się, że kriolipoliza nie jest inwazyjnym zabiegiem, dzialamy na ciało bardzo niskimi temperaturami – nie w każdym przypadku będzie to bezpieczne rozwiązanie.

Kriolipolizy nie wykonuje się:

u kobiet w ciąży

u chorych na cukrzycę

u ludzi cierpiących na schorzenia wątroby

nie zaleca się ludziom szybko marznącym, u których występuje ostra pokrzywka pod wpływem niskich temperatur

źródło: materiały prasowe Guarana Public Relations/mn

Reklama

Więcej o zabiegach odchudzających:Poznaj 5 najskuteczniejszych zabiegów na cellulitSkuteczne zabiegi odchudzające – przegląd metod