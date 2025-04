Gama Anti-Age Global, wywodząca się z kosmetyki roślinnej, jako pierwsza na świecie jak zapewnia Xavier Ormancey, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Yves Rocher, zawiera nową generację roślinnych komórek macierzystych. Komórki te są określane mianem 4. Generacji, ponieważ są pozyskiwane w wyjątkowym procesie elicytacji (łączenia się), a następnie umieszczane w całości w formułach. W ten sposób chroni się ich strukturę i zapewnia maksymalną skuteczność. Takie komórki, otrzymywane w zoptymalizowanym i opatentowanym procesie high-tech, zapewniają wyjątkową jakość i skuteczność. W każdym kremie Anti-Age Global skoncentrowanych jest ponad 100 000 roślinnych komórek macierzystych.

Reklama

Działają one na wszystkich poziomach biologicznych skóry (geny, komórki, macierz skóry) oraz na tkanki ulegające starzeniu (naskórek, skóra właściwa). W ten sposób chronią materię skóry, stymulują i poprawiają naturalną odnowę komórkową, a także wzmacniają strukturę skóry. Badania kliniczne przeprowadzone wśród kobiet potwierdziły, że kremy Anti-Age Global wyraźnie poprawiają gęstość i jędrność skóry, wzmacniając jednocześnie jej spójność na powierzchni. W ten sposób główne oznaki starzenia się skóry są skorygowane.

Komórki macierzyste są obecne we wszystkich organizmach żywych, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. W roślinach występują one w tkankach zwanych merystemami. Etymologiczne znaczenie terminu merystem to „podział” w znaczeniu „rozmnażanie komórkowe”.

Merystemy – źródło roślinnych komórek macierzystych

Merystem zbudowany jest z komórek, które przez całe życie rośliny mają zdolność podziału, zachowując przy tym wszystkie cechy młodych komórek. Tkanki te występują w każdej roślinie. Głównie umiejscowione są przy wierzchołkach pędów oraz na szczycie korzeni i łodyg, powodując jej rozwój i wzrost. W oparciu o merystemy można odtworzyć roślinę - odbudować jej wybraną część, bądź roślinę w całości. Wyjątkowa jest ta zdolność roślin do nieskończonej samoodbudowy.

Od merystemów do produkcji roślinnych komórek macierzystych

Rośliny zawierają niewielką ilość komórek merystematycznych. Nie można ich wyekstrahować w klasycznym procesie, gwarantując jednocześnie dobrą wydajność. Jednakże nowoczesne techniki kultur in vitro umożliwiają wyizolowanie ich i hodowlę w pierwotnym stanie, dzięki innowacyjnemu, opatentowanemu procesowi. To zapewnia doskonałą jakość roślinnych komórek macierzystych.

W samym sercu La Gacilly znajduje się Ogród Botaniczny, miejsce obserwacji i badań ponad 1100 gatunków roślin. Od ponad 50 lat jest on niewyczerpanym źródłem inspiracji dla naukowców kosmetyki roślinnej Yves Rocher, którzy przebadali już nieprzebrane ilości oryginalnych roślin. Ich cel – produkować Roślinne Komórki Macierzyste najwyższej jakości i skuteczności. Prace nad wyborem roślin zwróciły uwagę naukowców na Echinacea angustifolia (jeżówka purpurowa), gatunek obecny w kolekcji laboratorium pod gołym niebem, jakim jest gród Botaniczny Yves Rocher.

Dotychczas można było otrzymać roślinne komórki macierzyste z kultur wyhodowanych w bioreaktorze w zróżnicowany sposób:

Wyodrębnienie biomasy komórkowej za pomocą rozpuszczalnika – komórki 1. Generacji (1G).

Zastosowanie komórek liofilizowanych – komórki 2. Generacji (2G).

Dodanie do gotowej formuły kosmetycznej komórek w całości – komórki 3. Generacji (3G).

Dzisiaj naukowcy Yves Rocher postanowili pójść znacznie dalej niż 3. Generacja i po raz pierwszy zastosowali mechanizm stymulacji komórkowej: elicytację. Mechanizm ten pozwala ukierunkować, stymulować i optymalizować produkcję metabolitów, takich jak echinakozyd, aby komórki stały się bardziej aktywne, a więc skuteczniejsze. Taka technologia umożliwia zintegrowanie całych, nienaruszonych komórek z dużą zawartością metabolitów, tak istotnych dla prawidłowego funkcjonowania skóry.

Centrum Badań Kosmetyki Roślinnej Yves Rocher przy współpracy z partnerskim laboratorium biotechnologicznym opracowało komórki najbardziej skoncentrowane. Zostały one nazwane Roślinnymi Komórkami Macierzystymi 4. Generacji. Wywodzą się z echinacei i są właściwe dla Yves Rocher. Roślinne Komórki Macierzyste 4. Generacji są dodawane w całości do każdej formuły z gamy Anti-Age Global. Zawierają wszystkie elementy, takie jak DNA, białka, peptydy i, przede wszystkim, cenne, aktywne metabolity. Obserwacja koncentracji komórek pod mikroskopem optycznym gwarantuje liczbę ponad 100 000 komórek w każdym kremie 50 ml z gamy Anti-Age Global.

Proces hodowli Roślinnych Komórek Macierzystych to bezgruntowy system bazujący na bioreaktorach w laboratorium. Tym sposobem Roślinne Komórki Macierzyste 4G Yves Rocher nie wyczerpują możliwości samoodnawiających się roślin oraz nie tworzą żadnych odpadów, z wyjątkiem płynnego środowiska hodowli, które nadaje się do recyklingu.

Roślinne komórki macierzyste 4G Yves Rocher

Dzięki najnowszym metodom badań, naukowcy Kosmetyki Roślinnej przebadali in vitro roślinne komórki macierzyste 4G potwierdzając ich wieloaktywność i skuteczność na komórkach naskórka oraz skóry właściwej. W gamie Anti-Age Global znajdziecie krem na dzień, krem na noc oraz krem pod oczy.

Krem na dzień

Krem na dzień o bogatej konsystencji zapewnia natychmiastowy i długotrwały komfort. Szybko się wchłania i stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Pozostawia skórę miękką i aksamitną. Z każdym dniem skóra staje się coraz gładsza, doskonale zregenerowana i widocznie młodsza. Zmarszczki są wygładzone. Skóra jest widocznie jędrniejsza i bardziej gęsta. Dogłębnie nawilżona odzyskuje swój naturalny blask.

Krem na noc

Bogaty krem na noc o innowacyjnej i zaskakującej konsystencji łatwo się rozprowadza, zostawiając ochronny film, nietłusty i nieklejący. Po przebudzeniu skóra jest wygładzona i zregenerowana, widocznie młodsza. Skóra doskonale odżywiona jest bardziej jędrna i pełna blasku.

Krem pod oczy

Reklama

Nieperfumowana emulsja pod oczy uwzględnia potrzeby delikatnej skóry wokół oczu. Konsystencja jest niezwykle świeża, delikatna i aksamitna. Z każdym dniem spojrzenie jest wyraźnie odmłodzone. Zmarszczki i bruzdy wokół oczu są natychmiast wygładzone, opuchlizny i cienie usunięte. Spojrzenie jest rozświetlone.