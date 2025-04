W SIECI NACZYNEK

Reklama

Gdy na twarzy zauważamy coraz więcej czerwonych niteczek, a rumieńce na policzkach pojawiają się z byle powodu i nie chcą zniknąć, to znak, że warto sięgnąć po specjalne kosmetyki przeznaczone do cery naczynkowej. Zawierają one bowiem dokładnie przebadane składniki obkurczające i chroniące naczynka, poprawiające mikrokrążenie, a także wzmacniające skórę. Im szybciej zaczniemy używać takich kremów, tym lepiej, bo wzmacniając naczynka, mamy szansę w porę powstrzymać niekorzystny proces zachodzący w naszej skórze. Ale pamiętajmy o tym, że wyruszając na wojnę z rozszerzonymi naczynkami, trzeba się uzbroić w cierpliwość. By działanie kosmetyków odniosło jakiś skutek, potrzeba wiele czasu.

Kojący krem na dzień SPF 10 Perfect Beauty Cera Naczynkowa (Farmona, 50 ml/14 zł). Wzmacnia naczynka, redukuje zaczerwienienia, poprawia kondycję skóry.

Maska-krem wzmacniająca naczynka twarzy AA Therapy Naczynka (Oceanic, 50 ml/23 zł).

Ruboril Expert S (Isis Pharma, 30 ml/65 zł). Zmniejsza zaczerwienienie, wzmacnia naczynka krwionośne.

Rosaliac XL Riche SPF 15 (La Roche-Posay, 40 ml/61 zł). Zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi podrażnienia, wzmacnia naczynka i skórę.

GDY SKÓRA PIECZE, SWĘDZI, CIĄGNIE

Problem dotyczy na ogół skóry wrażliwej, ale może się przytrafić każdej skórze. Nagle zaczyna reagować zaczerwienieniem, uczuciem pieczenia, swędzenia, pojawiają się plamy i wypryski. Podrażnia ją wiatr, mycie, kosmetyki. Jest wysuszona, krem nawilżający jej nie pomaga. Taka reakcja może świadczyć o naruszeniu bariery lipidowej naskórka - wówczas skóra staje się bezbronna. Nieszczelną barierę możemy naprawić kosmetykami. Najlepsze są produkty z apteki, do cery alergicznej, wrażliwej, które mają działanie kojące - bez substancji zapachowych, konserwantów, alkoholu

Physiogel Face Cream (Stiffel, 30 ml/40 zł). Hipoalergiczny krem

do skóry podrażnionej, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym, łagodzącym zaczerwienienia.

Krem specjalny, formuła regenerująca Oillan (Oceanic, 75 ml/27 zł). Do skóry wrażliwej i bardzo wrażliwej.

Krem S.O.S. Hypoalergica (Dermika, 50 ml/49 zł). Przeciw podrażnieniom do cery wrażliwej, nadwrażliwej, skłonnej do alergii. Wzmacnia skórę, zmniejsza jej suchość i zaczerwienienie, łagodzi pieczenie i świąd.

Reklama

Tolérance extre^me Avene (Pierre Fabre, 50 ml/69 zł). Krem kojący przeciw podrażnieniom. Bez konserwantów, bez zapachu, nawilża, natłuszcza, zmiękcza, łagodzi podrażnienia.